Ecco la Red Bull per Verstappen.Fugge dal 17 e sceglie l’1 da campione del mondo

Ecco la RB18, la Red Bull di Max Verstappen (e Sergio Perez) per la nuova sfida mondiale. E’ la prima delle “grandi” a presentarsi e lo fa in diretta streaming aperta a tutti i tifosi. Internet in tilt in Olanda. La Max mania è ricominciata.

Cominciamo dal nome: RB18. visto che la monoposto campione del mondo era la RB16, significa che in Red Bull soo scaramantici. Il 17 non passa. Saltato come un gatto nero in tangenziale. Alla faccia della Ferrari che presenterà la sua auto proprio il 17…. In più Red Bull aggiunge il nome del main sponsor: Oracle. Il team diventa Oracle Red Bull Racing. L’importanza dell’analisi dei dati. Fondalentale per prendere decisioni in tempo reale.

CORBY, ENGLAND – JANUARY 28: The Red Bull Racing RB18 is launched on January 28, 2022 in Corby, England. (Photo by Dan Istitene/Getty Images) // SI202202090254 // Usage for editorial use only // MILTON KEYNES, ENGLAND – JANUARY 26: The Red Bull Racing RB18 is pictured during the Red Bull Racing RB18 launch at Red Bull Racing Factory on January 26, 2022 in Milton Keynes, England. (Photo by Bryn Lennon/Getty Images) // SI202202090260 // Usage for editorial use only // MILTON KEYNES, ENGLAND – JANUARY 26: The Red Bull Racing RB18 is pictured during the Red Bull Racing RB18 launch at Red Bull Racing Factory on January 26, 2022 in Milton Keynes, England. (Photo by Bryn Lennon/Getty Images) // SI202202090248 // Usage for editorial use only // MILTON KEYNES, ENGLAND – JANUARY 26: Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing and Sergio Perez of Mexico and Red Bull Racing talk during the Red Bull Racing RB18 launch at Red Bull Racing Factory on January 26, 2022 in Milton Keynes, England. (Photo by Bryn Lennon/Getty Images) // SI202202090256 // Usage for editorial use only //

“Oracle Cloud ci ha permesso di prendere decisioni nel giorno della gara che hanno aiutato Max Verstappen a vincere il campionato piloti 2021 – ha detto Christian Horner – Scoprire e reagire rapidamente alle opportunità è fondamentale per il nostro successo in pista e fuori, e Oracle è parte integrante di questo sforzo”.

“Il numero 1 è più bello del 33”. Max comincia così. Sceglie iul numero del campione del mondo e abbandona il 33 che è il suo marchio di fabbrica.

La nuova Red Bull sembra bellissima, ma è ancora in maschera. La vedremo così a Barcellona, ma poi evolverà prima della gara de debutto il 20 marzo. “Al simulatore l’ho guidata tanta e mi sembra che ci sia meno grip e meno visiblità per via delle gomme più grandi”, ha detto Max che non vede l’ora di provarla davvero.

il video di presentazione, un mini show costruito molto per i tifosi, lascia capire poco della nuova vettura. Per giudicare bisognerà attendere Mercedes e Ferrari e soprattutto il cronometro.