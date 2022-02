Il ritorno di Mattiacci: ritrova Vettel in Aston Martin

Do you remember Marco Mattiacci? E’ stato il responsabile della gestione sportiva ferrarista tra Stefano Domenicali e Maurizio Arrivabene, dall’aprile a novembre 2014. L’ultimo uomo nominato da Montezemolo, il primo tagliato da Sergio Marchionne. E’ l’uomo che in Ferrari ha chiuso l’era (mai arrivata al titolo) Alonso per puntare tutto su Vettel. Un manager che di auto ne capisce e ne ha sempre capito e che fu messo nel frullatore pagando colpe non sue. Oggi torna in sella alla Aston Lagonda. Nuovo Global Chief Brand and Commercial Officer-

Marco Mattiacci ha un cv di tutto rispetto. Le auto e le auto di un certo tipo sono la sua vita. Per oltre dieci anni ha occupato ruoli di alto livello in Ferrari dove è stato Presidente e CEO di Ferrari North America, Presidente e CEO di Ferrari Asia Pacific, prima di essere chiamato da Montezemolo a diventare Team Principal della Scuderia Ferrari. In Aston Lagonda riparte subito visto che era già consulente per il produttore di ultralusso britannico.

Il nuovo capitolo per Aston è il progetto più entusiasmante del settore automobilistico in questo momento e sono entusiasta di unirmi all’incredibile team dirigenziale formato da Lawrence Stroll e Tobias Moers in questo ruolo di Global Chief Brand e Commercial Officer. Marco Mattiacci

Prima di lavorare con Aston, Mattiacci è stato cinque anni consulente senior per McKinsey & Company, fornendo consulenza su argomenti relativi all’automotive e alla mobilità. La sua esperienza si estende alla mobilità elettrica, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Brand and Commercial Officer presso Faraday Future e di consulente per il business delle tecnologie verdi Envision. Il leader dell’automotive di lusso – che nel 2012 ha conquistato il prestigioso Automotive Executive of the Year Award negli Stati Uniti – guiderà la crescita globale dell’iconico marchio, oltre a svolgere un ruolo chiave nella futura strategia commerciale e di prodotto di Aston.

Il ruolo di Mattiacci supervisionerà anche l’esperienza del cliente di lusso leader del settore di Aston e l’integrazione del marchio e del prodotto con la Formula Uno™ come piattaforma di marketing globale chiave. Tobias Moers, CEO di Aston Lagonda, ha dichiarato: “Mentre continuiamo questa nuova era per Aston, un pilastro fondamentale è liberare il potenziale del nostro marchio, data la fedeltà dei suoi clienti e l’enorme appeal globale. “Sono lieto di dare il benvenuto a Marco in Aston e non vedo l’ora di lavorare con lui e il nostro team di leadership di livello mondiale per accelerare la nostra roadmap di nuovi prodotti mozzafiato e un’esperienza cliente di lusso senza rivali”.