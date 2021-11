Ferrari a due facce: super Sainz, Leclerc spento

Una Ferrari a due facce nella Sprint Qualy con un Sainz straordinario sul mini podio è un Leclerc in confusione scivolato al settimo posto. Avevano una scelta di gomme diversa (Sainz morbide, Leclerc medie) ma non è stato solo quello a fare la differenza.

Sainz ha corso con grinta e cattiveria sulla pista dove due anni fa prese il primo podio. Leclerc è sembrato spento. Ha ammesso di non aver trovato il ritmo, ha patito un paio di brutti sorpasso (soprattutto quello di Norris)

“Finora è stato un grande weekend. Oggi ho fatto una partenza bellissima aggressiva e poi ho gestito bene le soft fino alla fine. Max aveva troppo passo, non potevo resistere. Ho conservato le gomme per poi difendermi su Perez. Partendo terzo ho delle chance, ma la Red Bull avrà più tempo per passarmi…”. Ha detto un Sainz gasatissimo.

“Non è stata solo per le gomme. Forse in partenza le soft erano meglio, ma poi le medie avrebbero dovuto andare meglio. Invece ho fatto molta fatica mentre Carlos ha fatto una gara molto bella. Devo lavorare su me stesso, sono io che mi sono fatto passare la macchina va forte…”ha spiegato Leclerc che punta a passare Norris e non ha ancora deciso che gomme scegliere per il via.