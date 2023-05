Ferrari Hamilton, ecco che si scrive

La notizia arrivata dall’Inghilterra di un presunto contatto Elkann Hamilton per portare il sette volte campione a Maranello era troppo ghiotta per cadere nel vuoto sui quotidiani italiani. Se ne parla eccone, senza crederci troppo (a parte la Gazzetta).

Tutti coloro (Gazzetta compresa) che se ne occupano ritengono il passaggio di Lewis a Maranello molto difficile se non impossibile. Però se ne parla. Perché in fin dei conti conti conviene a tutti esercitare un po’ di pressione. A Hamilton che si sta giocando il rinnovo con la Mercedes e alla Ferrari che deve convincere Leclerc a prolungare oltre il 2024.

E poi obbiettivamente è l’ultima volta che un passaggio di Lewis in Rossi sarebbe possibile vista l’età.

Chiacchiere. Sull’argomento è intervenuto anche Toto Wolff: “Queste voci saltano fuori ogni due anni, quando dobbiamo fare un nuovo accordo. Ma nulla di tutto ciò è vero. Discutiamo normalmente, senza alcuna pressione temporale. È solo che è spiacevole che due amici, due fratelli di sangue che sono stati in buoni rapporti per dieci anni, debbano improvvisamente discutere di soldi“, ha ammesso Wolff a ore 24. “Sono assolutamente convinto che troveremo una soluzione, non ho alcun dubbio. Non riesco a immaginare un altro scenario. Se diamo a Lewis una macchina competitiva, vincerà per molto tempo. Guardate Tom Brady, di cosa era ancora capace all’età di 40 anni“

Il Corriere della Sera non si occupa della vicenda nella sua versione cartacea, ma sul web Daniele Sparisci commenta così:

“Un titolone a effetto. La Ferrari sarebbe pronta a offrire 46 milioni di euro l’anno per ingaggiare Lewis Hamilton. Questo scrive il «Daily Mail» in un articolo a firma di Jonathan McEvoy che racconta di una presunta trattativa fra la Scuderia di Maranello e il sette volte campione del mondo, il cui contratto con la Mercedes scade alla fine di quest’anno. Al «Corriere della Sera», invece, fonti di alto livello parlano di zero contatti con Lewis e il suo entourage”.

“Ecco, il tempismo con cui certe notizie, corredate da cifre dettagliate sullo stipendio, dovrebbe far riflettere. Perché se è vero che in passato un corteggiamento fra la Ferrari e Hamilton c’è stato — ma non si è andati oltre alle avances —, è indubbio che in questo momento a beneficiare di certe voci di mercato sarebbe proprio Sir Lewis, alle prese con un rinnovo abbastanza complesso. Perché ha 38 anni, perché magari i suoi interessi economici — e non solo — sono diversi da quelli del team diretto da Toto Wolff. Perché la Mercedes dopo aver dominato otto Mondiali di fila è in una fase di profondi cambiamenti tecnici e organizzativi, e l’anno scorso si è fatta sorprendere al cambio di regolamento. Hamilton ha sempre dichiarato fedeltà alla Mercedes, la squadra dove è cresciuto. È però un appassionato collezioniste di Rosse (ma lo è anche Verstappen), e in passato ha detto di essere stato tentato da un’avventura a Maranello”