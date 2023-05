In Inghilterra la sparano grossa: offerta Ferrari per Hamilton. Perchè sarebbe un errore…

In Inghilterra il Daily Mail scrive che la Ferrari ha pronto un contratto da 40 milioni di sterline per ingaggiare Lewis Hamilton. Il quotidiano britannico nell’edizione odierna spiega come il 7 volte iridato sia nei piani del presidente John Elkann e dei vertici del Cavallino per tornare al successo nel Mondiale.

ecco qui il pezzo https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-12108871/Ferrari-set-offer-Lewis-Hamilton-40MILLION-deal-race-red-season.html

Che cosa ne penso? Mi pare una notizia che non merita neppure di essere smentita, tanto appare farlocca. Perchè mai la Ferrari che ha un sacco di problemi, tranne quello dei piloti, dovrebbe andare a ingaggiare Lewis Hamilton che è stato certamente un grande, ma oggi a 38 anni compiuti a gennaio, è decisamente a fine carriera? Sarebbe un errore. Una mossa giusta, ma in un momento sbagliato.

Tra la Ferrari e Lewis ci sono state tante chiacchiere in passato, ma non è mai capitato di trovare il momento giusto per l’accordo. Quando la Ferrari aveva un posto libero, Lewis aveva un contratto e quando era Lewis ad essere libero era la Ferrari a non avere posto per lui. Lo ha raccontato lo stesso Lewis qualche settimana fa (Hamilton e il sogno Ferrari mai realizzato).

Ma ora se davvero la Ferrari avesse fatto un’offerta da 40 milioni per Lewis ci sarebbe da chiudere qualcuno in una stanza e poi gettare via la chiave. Ecco alcuni motivi che sconsigliano il suo arrivo oggi, in un momento storico in cui la Ferrari deve investire sui tecnici e sulla maccina e non su un nuovo pilota.

Ingaggiare Hamilton vorrebbe dire disconoscere tutto il lavoro fatto con Leclerc e in un certo senso ripartire ancora da zero con un pilota di 38 anni. Preferire un 38enne a Charles che senso avrebbe? Affiancare Lewis a Charles che senso avrebbe? Vorrebbe dire a Charles che non ci si fida più di lui… che non lo si ritiene all’altezza di vincere da solo…E poi perchè mai Hamilton dovrebbe accettare la corte della Ferrari proprio oggi?

Insomma mi pare fanta Formula 1. La Ferrari ha bisogno di altro.