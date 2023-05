Hamilton e il sogno Ferrari mai realizzato

Alzi la mano un tifoso ferrarista che non ha mai sognato di avere Lewis Hamilton in squadra. Magari non ora che lui ha 38 anni e in Rosso c’è Leclerc che ha ancora un grande futuro davanti. Ma sono in molti (me compreso) a pensare che negli anni di Vettel, a piloti invertiti, un mondiale sarebbe arrivato a Maranello.

Contatti tra Lewis e la Ferrari ce ne sono stati parecchi. Me li hanno confessati sia Montezemolo che Domenicali qualche anno fa. Solo che non si è mai trovato il modo. Lewis arrivava a Maranello, si comprava una Ferrari, ma poi tutto finiva lì. Quando era libero lui non c’era posto in Ferrari e quando la Scuderia avrebbe avuto un sedile per lui, era lui a non essere libero.

Arrivando a Miami, Hamilton ha concesso una lunga intervista a Espn tornando sull’argomento:

“Mentirei se dicessi di non aver mai pensato di porre fine alla mia carriera da nessun’altra parte”, dice. “Ho iniziato alla McLaren, mi piace pensare che farò sempre parte della famiglia McLaren, ho iniziato lì quando avevo 13 anni, quindi ho pensato a come sarebbe stato se un giorno fossi tornato alla McLaren”.

“Ho pensato e guardato i piloti della Ferrari sugli schermi in pista e ovviamente ti chiedi come sarebbe essere in rosso… Ma poi vado nella mia squadra, alla Mercedes, e capisco che questa è casa mia. Io sono felice dove sono. Non ho ancora firmato un contratto, ma ci stiamo lavorando”.

Il sogno Ferrari è finito. Hamilton resterà un cliente Ferrari, ma non ne diventerà mai un pilota. Con buona pace di chi ancora nei giorni scorsi ipotizzava uno scambio Leclerc-Hamilton..

ecco il link https://www.espn.com/f1/story/_/id/37397276/inspired-lebron-tom-brady-lewis-hamilton-sees-no-end-f1-career