Formula1 2022: dieci domande e dieci risposte

Formula 1 al via è tempo di domande e risposte. Il mio schieramento di partenza lo avete già letto (Il mio schieramento di partenza: Red Bull, Ferrari e Mercedes. Ma in Bahrain rosso si spera…). ecco qualche domanda e risposta.

1) Sarà un nuovo duello Verstappen-Hamilton?

I lettori dell’Equipe hanno risposto sì al 100%. In Francia non hanno fiducia nella Ferrari. Io spero che Charles possa inserirsi, sono convinto che lui e Carlos vinceranno qualche gara, forse più di qualche. Ma per il mondiale ma… aspettiamo qualche gara per dirlo. Io oggi direi sì, ma non ne sono convinto al 100%.

2) La Ferrari tornerà a vincere?

Sì. Ne sono sicuro. Sia Charles che Carlos interroperanno un digiuno che dura dal 22 settembre 2019, ossia da 45 gare.

3) Chi vincerà più gare tra Leclerc e Sainz?

Più pole e più vittorie per Charles.

4) Ci saranno altre squadre che potranno vincere?

Alpha Tauri all’inizio e poi McLaren avranno qualche chance come già capitato in passato. Qualche gara pazza su 22 (o 23) ci sarà. Ho meno fiducia nell’Alpine e mi spiace per Alonso.

5) Russell darà fastidio a Hamilton?

Più di quanta ne abbia mai avuta da Bottas. Russell è compagno vero e non si accontenterà di starsene buono ad imparare dal vecchio campione aspettando la sua pensione. Andrà all’attacco più di quanto pensiate. Sempre che Toto non lo ammanetti prima.

6) Chi sarà la sorpresa dell’anno?

Ho una speranza: Mick Schumacher. Al secondo anno in una categoria ha sempre fato dei miglioramenti importanti vincendo il campionato. Quest’anno non avrà un compagno facile da battere perchè Magnussen ha esperienza. Ma Mick deve dimostrare di meritare il salto di qualità verso team più ambiziosi.

7) Gli ultimi saranno davvero più vicini ai primi?

Credo che il gap tra la pole e il 20° diminuirà. E chi non farà tutto perfettamente rischierà di restare fuori in Q1 e poi in Q2.

8) A proposito chi rischierà di restare fuori subito in Q1?

Oggi dico due Alfa Sauber, due Williams e Magnussen. Schumino si salverà….

9) Chi entrerà in top ten in qualifica?

Facile… sei posti sono occupati dai tre top team (Red Bull, Ferrari, Mercedes), gli altri quattro da Alpha Tauri e McLaren.Senza problemi tecnici o orreri dei pioti all’inizio in Q3 troveremo sempre questi dieci.

10) Chi rimpiangeremo tra Masi e Mazepin?

Nessuno dei due. Nikita era in F1 perchè portava i soldi non per merito. Masi ha pagato un sistema sbagliato che permetteva ai responsabli dei team di influenzare le sue decisioni, come se un arbitro davanti alla var avesse nelle orecchie i due allenatori. L’augurio è che il direttore di gara possa decidere senza essere influenzato dai team. Ha gli strumenti per poterlo fare da solo.

