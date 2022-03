Il mio schieramento di partenza: Red Bull, Ferrari e Mercedes. Ma in Bahrain rosso si spera…

Il mondiale di Formula 1 sta arrivando. E’ ora di sbilanciarsi anche se la situazione non è ancora chiarissima. Ecco la mia griglia di partenza prima del Gran premio del Bahrain:

Red Bull Ferrari Mercedes Alpha Tauri McLaren Aston Martin Alpine Haas Williams Alfa Romeo Sauber

Max Verstappen favorito per la pole, la Ferrari in gioco per la gara. La Red Bull in questro momento pare avere la monoposto più veloce in pista. Sul giro secco Max non dovrebbe avere concorrenti. In gara invece potrebbero entrare in gioco altri fattori. La Ferrari ha lavorato moltissimo sulla SF 75 arrivando a sfiorare i 4 mila chilometri in sei giorni di test. La Mercedes di sir Lewis Hamilton-Larbalestier ha mandato in pista due vetture molto differenti, quindi conosce molto meno la sua monoposto. Anche la Red Bull ha portato in pista delle grosse novità nell’ultimo giorno di test, ma non si può dire che i due progetti siano differenti come quelli Mercedes.

Vedi qui che pensano in gli inglesi della Mercedes

La maggior conoscenza della vettura, il lavoro fatto sulle nuove gomme Pirelli (quest’anno ricordiamo che i team non saranno più obbligati a partire con le mescole usate in Q2) potrebbero regalare alla Ferrari una grande chance nella gara inaugurale.

Charles e Carlos hanno lavorato molto bene insieme. Oggi la Ferrari ha il team più affiatato e fin che i due non lotteranno tra loro per la vittoria sarà così. In Red Bull il discorso è molto differente. Perez ha fatto il lavoro sporco e duro (180 giri), mentre Max si è tenuto fresco per provare le ultime novità… In Mercedes con un Hamilton tornato a martellare come un tempo c’è un Russell che sta prendendo confidenza con il team, ma è ancora tutto da scoprire e la sensazione è che sia lì per colpire più che per aspettare il suo momento.