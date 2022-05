Il Concorso d’eleganza di Villa d’Este omaggia i 75 anni Ferrari

Sta arrivando il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, uno dei tre appuntamenti mondiali da non perdere per gli appassionati (gli altri sono Pebble Beach e Goodwood). Ma anche i grandi classici si evolvono e l’edizione 2022 del Concorso cominciato nel 1929 si annuncia pieno di novità. Prima fra tutte la partenza da Milano, Piazza della Scala, per 20 delle 52 auto iscritte. Appuntamento per giovedì mattina (dalle 9 alle 10.30).

“Il passato deve essere un’ispirazione per il futuro. Molte innovazoni di oggi hanno trovato ispirazione nella nostra storia”, ripete Massimo De Silvestre, presidente e ad di Bwm Italia. Il Concorso, destinato a evolversi un po’ come è capitato ai Saloni dell’auto, vuole diventare un ponte tra il passato, il presente e il futuro dell’auto. Un’occasione per guardare alla nuova mobilità in arriva ammirando il punto di partenza.

L’idea di Bmw Classic è quella di allargare i confini del concorso. Di portarlo al di fuori della cornice incantata di Villa d’Este per trasmettere la passione per l’automobile e raccontare il futuro della mobilità. L’appuntamento per tutti è domenica 22 a Villa Erba dove andrà in scena la prima edizione di “Wheels & Weisswürscht Lake Como”. Un nuovo evento pensato per vivere una giornata all’insegna dell’atmosfera rilassante, secondo il motto “Casually Celebrating Cars”.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 vedrà le 52 auto iscritte suddivise in sette classi e i cui nomi rispecchiano gli anniversari e le eccellenze del concorso di quest’anno. C’è anche una classe speciale per celebrare i 75 anni della Ferrari

Classe A: The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design

Classe B: Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz

Classe C: Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made

Classe D: The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons

Classe E: Born for the Racetrack: “Win on Sunday, sell on Monday”

Classe F: 50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors

Classe G: Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph

Per Bmw sono anche i giorni del 50° anniversario delle leggendarie serie M, le vetture più sportive e prestazionali del gruppo. Per l’occasione verranno presentate due anteprime: l’attesissima BMW M4 CSL (Consumo di carburante combinato: 10,1 – 9,8 l/100 km; emissioni di CO 2 combinate: 227 – 222 g/km secondo WLTP) che farà il suo debutto mondiale al Concorso d’Eleganza, e la nuova BMW i7 (BMW i7 xDrive60, consumo combinato secondo WLTP: 19,6 – 18,4 kWh/100 km, consumo combinato secondo NEFZ: – , dati provvisori), la prima BMW Serie 7 completamente elettrica, che sarà presentata in anteprima.

Basata sul modello della moto Supersport M 1000 RR, BMW Motorrad presenta un’edizione speciale per l’anniversario che apparirà insieme alla BMW M4 CSL.

Un altro ospite speciale sarà la Rolls-Royce Boat Tail. Con un progetto di quattro anni, sono state ideate tre automobili uniche nel loro genere per singoli clienti Rolls-Royce. Il prossimo capitolo della Boat Tail sarà mostrato al Concorso d’Eleganza di quest’anno.

Il 2022 è un anno molto speciale per l’iconica Villa d’Este. Originariamente progettata come residenza privata per il cardinale Tolomeo Gallio nel XVI secolo e trasformata in uno degli hotel più belli del mondo nel 1873, Villa d’Este celebra quest’anno la sua 150esima stagione. Impossibile non rimanere travolti dal fascino immutato e dalla storia di Villa d’Este, la grande dame che ha ospitato i più noti nomi del cinema, dell’arte, della letteratura, della politica e degli affari nelle ultime 150 stagioni. Il leggendario hotel ha resistito alla prova del tempo e si è evoluto con grazia; l’anniversario di quest’anno onorerà le tradizioni per le quali Villa d’Este è celebre, festeggiando anche le continue innovazioni che portano l’hotel ad essere un’icona in costante evoluzione. Questa ricorrenza merita dunque una classe di vetture a parte per il Concorso d’Eleganza: “Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How Grand Entrances were Once Made” presenta le vetture che sono entrate negli annali del Concorso come vincitori della Coppa d’Oro Villa d’Este o del trofeo “Best of Show” dal primo evento nel 1929.

L’ormai tradizionale Prelude Tour inizia per la prima volta nella vicina Milano. L’esclusiva rosa di partecipanti con veicoli storici unici percorrerà il giovedì prima dell’evento principale un percorso scelto per il Concorso d’Eleganza sul Lago di Como e arriverà nel pomeriggio a Cernobbio. Le automobili potranno essere ammirate dal pubblico anche in vari punti del centro di Milano.

La parata principale con tutti i partecipanti si svolgerà come di consueto sabato nei giardini di Villa d’Este. In questa giornata verrà consegnata l’ambita Coppa d’Oro Villa d’Este, premio assegnato per Referendum pubblico all’auto più bella ed elegante.

Il punto forte del fine settimana sarà domenica nei giardini di Villa d’Este, l’esposizione delle auto storiche e delle Concept Car e la proclamazione del vincitore di ogni classe. Il trofeo “BMW Group Trophy – Best of Show” verrà assegnato per la prima volta nel pomeriggio.

Tutte le informazioni per il pubblico sono disponibili sul sito dell’evento https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/,