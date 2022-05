Ecco il mondiale per monopattini: c’è l’Italia con Helbiz

Monopattini da Formula 1. Il campionato mondiale di eSK (eSkootr Championship) scatta sabato 14 maggio a Londra. (trasmesso in diretta e on-demand gratuitamente sulla piattaforma OTT Helbiz Live).

L’eSC è l’unico campionato al mondo di monopattini elettrici, che inaugura quest’anno un’attività sportiva del tutto nuova e straordinariamente al passo con i tempi. Le nuove generazioni, infatti, desiderano partecipare sempre più alla costruzione di soluzioni di micromobilità per una società dal futuro attenta verso le tematiche di sostenibilità ambientale, sicurezza, massima accessibilità ed inclusività. Allo stesso tempo, vogliono vivere momenti di divertimento puro e di forti emozioni che solo una competizione sportiva è in grado di assicurare. Da sempre Helbiz sostiene questi valori, li mette in pratica e l’avvincente eSC se ne fa portavoce.

Helbiz S1-X: il monopattino elettrico dell’Helbiz Racing Team

Presentato in anteprima mondiale ad EICMA 2021, Helbiz S1-X è il monopattino con cui l’azienda gareggerà nel Campionato, messo a disposizione da eSC e personalizzato dalla società di micromobilità.

Il monopattino da gara è stato disegnato, progettato e sviluppato da YCOM, azienda di spicco della Motor Valley italiana, e si presenta con un telaio composto di alluminio e fibra di carbonio, mentre le parti aerodinamiche, che ne definiscono il design, sono prodotte con una nuova fibra naturale completamente riciclabile. Il doppio motore elettrico su entrambe le ruote, per un totale di 12kW, consente accelerazioni istantanee ed una guida adrenalinica; le ruote da 6,5 pollici e le gomme racing con diverse mescole consentono angoli di piega di oltre 45°.

«Come in ogni competizione, l’elemento fondamentale è la sicurezza: per questo, il mezzo sul quale il nostro team gareggia è dotato delle tecnologie più avanzate, in modo da salvaguardare al massimo ogni pilota, che sarà dotato di un abbigliamento studiato appositamente per queste tipologie di gare – ha commentato Emanuele Liatti, Chief Product Manager di Helbiz –. Siamo orgogliosi di partecipare con l’Helbiz S1-X a questa importante competizione e non vediamo l’ora di vedere il nostro team sfrecciare nei circuiti di tutte le città in cui eSC porterà il primo Campionato mondiale di monopattini elettrici: una novità assoluta e senza dubbio adrenalinica».



Helbiz anticipa i tempi: il Campionato eSC, definito la Formula 1 dei monopattini, permetterà alla società di raggiungere un nuovo target, attraverso uno sport di alto livello, senza perdere di vista i temi di sicurezza, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia, pilastri fondanti per l’azienda di micromobilità. Come per la Formula 1 nel mondo automobilistico, eSC sarà per Helbiz il laboratorio utile a sperimentare tutte le migliorie che equipaggeranno successivamente tutti i suoi monopattini, sia in sharing che in vendita.

L’Helbiz Racing Team: inclusività e passione per le due ruote Helbiz è orgogliosa di presentare la sua squadra, composta da tre piloti, di cui due donne: Sara Cabrini, Jordan Rand e Jamiel Guarchadi.



Il Calendario delle gare

Di seguito i dettagli ad ora disponibili per il Campionato eSkootr 2022:

14 maggio: a Londra, nel Regno Unito;

27-28 maggio: a Sion, in Svizzera;

17-18 giugno: in Francia*;

15-16 luglio: in Italia*;

16-17 settembre: in Spagna*;

ottobre: in USA*.

*La città selezionata verrà comunicata in seguito.



