Kia cambia il logo con uno show pirotecnico di droni da record

E’ uno show che vale la pena di esser visto. Vedere 303 droni lanciare dei fuochi d’artificio nel cielo coreano è qualcosa che merita… Lo ha organizzato Kia per svelare al mondo il suo nuovo logo… uno show che entrerà nel Guinness dei primati…

Kia ha svelato al mondo il nuovo logo e il nuovo brand slogan mostrando in questo modo un passo importante verso una trasformazione radicale del marchio. L’introduzione del nuovo logo rappresenta l’intenzione di Kia di conquistare nel prossimo futuro una posizione di punta nel mercato dell’industria automotive, passando attraverso un percorso di profondo rinnovamento di tutte le sue attività.

Il nuovo logo vuole simboleggiare l’ambizione del brand e l’insieme di quei valori che Kia promette di offrire ai clienti attraverso l’esperienza dei propri prodotti e servizi. Il nuovo brand impersonifica questi valori basandosi sullo sviluppo grafico di un nuovo logo che richiama una firma scritta a mano. La linea che compone il nuovo logo è fluida, forte di un tratto continuo e trasmette l’impegno di Kia nell’essere motivo d’ispirazione, mentre la dimensione simmetrica è metafora di fiducia e sicurezza di sé. La firma crescente del logo incarna invece l’ambizione di Kia per il proprio brand e, cosa più importante, l’impegno per l’offerta ai propri clienti.

“Il nuovo logo di Kia rappresenta l’intenzione dell’azienda di diventare un’icona del cambiamento e dell’innovazione – ha spiegato Ho Sung Song, Presidente & CEO di Kia – L’industria automotive sta sperimentando un periodo di rapida trasformazione e Kia si sta adattando in maniera proattiva a questi cambiamenti. Il nuovo logo rappresenta il nostro desiderio di accontentare sempre i nostri clienti considerando l’evoluzione continua delle esigenze di mobilità e aiutare i nostri dipendenti ad accogliere le sfide che dobbiamo affrontare in uno scenario globale in rapido mutamento”.

Il nuovo logo è stato svelato durante uno show pirotecnico da record nei cieli di Incheon in Korea. L’evento ha visto 303 “pirodroni” lanciare centinaia di fuochi d’artificio per festeggiare questa nuova alba per Kia. Questo show ha permesso di ottenere il Guinness dei primati nella categoria “numero più elevato mai utilizzato di aeromobili a pilotaggio remoto (UAVs)”