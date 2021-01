Sainz: la Ferrari è il mio Real Madrid. Mi piace quello che ho visto a Maranello

Carlos Sainz ha dato una lunga intervista da vero ferrarista al quotidiano spagnolo AS, che gli ha dedicato l’intera prima pagina. «Se ce l’ho fatta in McLaren, posso farcela anche in Ferrari» è la frase da titolo. Sainz dice che gli è piaciuto quello che ha visto in azienda a fine dicembre durante una visita in cui ha preparato il sedile e ha discusso sui progetti per il futuro. «Non avevo con me uno specchio, non potevo guardarmi, ma quando ho visto le foto che sono state pubblicate il giorno successivo, sono rimasto molto colpito».

Sainz debutterà al volante di una Rossa alla fine del mese a Fiorano, in un test privato con la macchina del 2018. È un ragazzo molto attento. Dice che «con tutto il mio rispetto e l’ammirazione per la McLaren, quando la Ferrari bussa alla tua porta, non puoi avere dubbi. È la squadra che ha vinto di più». Quelli di AS provano a fargli il trappolone e gli domandano se la Ferrari è il Real Madrid, e lui zigzaga rispondendo che sì ma è «un modo di dire, la McLaren è il Barça, che è anche un’ottima squadra». Tutto perfetto. Per stavolta. Se c’è in programma un’intervista con Mundo Deportivo dovrà ricordarsi di dire che la Ferrari è il Barcellona e la McLaren, beh, sì, in fondo, la McLaren è come il Real Madrid, non è poi così male.

Ecco l’intervista:

Celebrò le feste “in un piccolo comitato , solo con le persone più vicine e dopo pochi mesi in cui era appena passato a casa”. Carlos Sainz (Madrid, 26 anni) è oggi, al cento per cento, un pilota Ferrari. La squadra più leggendaria della Formula 1 ha ricevuto per la prima volta il madrileno alla fine di dicembre, dopo il GP di Abu Dhabi, in una visita introduttiva che includeva incontri, sedili su misura e progetti per il futuro. “Non avevo uno specchio, non potevo guardarmi, ma quando ho visto le foto che sono state pubblicate il giorno dopo, che non avevo visto prima, sono rimasto molto colpito”, ha detto poi. Debutterà al volante di un’auto rossa a fine mese a Fiorano,in un test privato con la vettura 2018. A partire da marzo, test pre-campionato e prime gare dell’anno, con date ancora poco chiare a causa delle circostanze della pandemia.

Suona bene, Sainz e Ferrari, ma il successo non è garantito. Maranello deve spiccare il volo in piena crisi, aveva la sesta vettura nel 2020. Sono costrette a tornare nella top-3 tra i costruttori e occupano regolarmente il podio, ma nel motorsport si conoscono poche scorciatoie. In un’intervista esclusiva con AS, che è il risultato di due conversazioni faccia a faccia tenutesi nelle ultime settimane del 2020, Sainz raccoglie la sfida. In vista della sua settima stagione, dopo 119 Gran Premi e due podi, confermato come uno dei grandi sulla griglia attuale, ciò che è in grado di raggiungere in Ferrari definirà la sua carriera tra le élite del motorsport.

I tuoi capi alla McLaren hanno detto che si aspettavano meno da te quando ti hanno firmato …

“Dopo un anno difficile con la Renault, nessuno si aspettava molto da me”. Alla Toro Rosso ho avuto alcuni primi anni con una progressione molto buona, ma poi alla Renault ce n’è stato uno difficile, non lo nego. Ritrovarmi all’interno di una squadra con stabilità, fiducia e un progetto a medio termine mi ha permesso di salire di una marcia in più in me stesso, nella mia guida, nel mio modo di correre in Formula 1. È possibile che a Zak (Brown) o Andreas ( Seidl) li ha colti di sorpresa, ma sapevo di averlo dentro. È importante trovare stabilità in questo sport e succederebbe a qualsiasi altro atleta. Stabilirsi in una squadra, all’interno della stessa cerchia di persone, ti permette di competere meglio”.

Avrebbe potuto essere escluso dalla F1 nel 2018, come è successo recentemente ad altri piloti, e ora andrà alla Ferrari. C’è stata una svolta?

“Beh, io non lo so. Non c’è un momento speciale. La F1, per me, è tutta una questione di coerenza, non solo di messaggi. È importante inviare messaggi, come dice mio padre, ma è anche essenziale essere dove devi essere in tutte le gare. La McLaren mi ha permesso di esibirmi ad alto livello ogni domenica, sicuramente più alto rispetto al 2018, e questo ti dà costanza e fiducia in te stesso e nel team che ti circonda. Ma non succede solo a me, devi solo vedere esempi come Hamilton in Mercedes. L’Hamilton del 2013 non ha nulla a che fare con l’Hamilton di adesso, che fa parte della stessa squadra da sette anni. Verstappen, alla Red Bull, non ha niente a che vedere con il suo primo anno nel modo in cui estrae il potenziale della macchina. Nemmeno Pérez, dalla prima Force India ad oggi. Conosci la macchina, sai dove sono gli ultimi due decimi, lo ottieni solo con l’esperienza. E Ricciardo, il suo primo anno con la Renault non ha niente a che fare con il secondo. In F1 serve stabilità”.

Perché la Ferrari prima della McLaren?

“Se mi avessero fatto questa domanda nel 2007, quando entrambe le squadre lottavano per il Mondiale, sarebbe stato più difficile rispondere. Ma ora, tornando a marzo 2020, la Ferrari aveva vinto le gare dell’anno precedente (tre, nel 2019) . La McLaren era in progressione al rialzo, molto buona, ed è ancora in progressione al rialzo, ma per una squadra che vince gare, fa pole position e, soprattutto, che è la Ferrari, nessuno nel paddock avrebbe fatto qualcosa di diverso. Con tutto il mio rispetto e ammirazione per la McLaren, che è la seconda migliore squadra della storia, quando la Ferrari bussa alla porta, più quella che ha vinto nel 2019, non ci sono dubbi”.

La Ferrari è il Real Madrid?

“È un modo di esprimerlo… ma la McLaren è il Barça, che è anche un’ottima squadra in cui far parte. Non può essere paragonato, perché inoltre entrambi sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes in futuro. Ma sono le due migliori squadre della storia e quando passi dall’una all’altra significa che stai facendo qualcosa di giusto in Formula 1”.

Ma alla McLaren eri il ‘capo’ e ora stai raggiungendo un territorio ostile, una squadra complicata, pressioni, politiche …

“Il fatto che io sia riuscito a farlo alla McLaren significa che posso farlo alla Ferrari”. Se potessi creare una buona squadra, generare buone dinamiche alla McLaren, perché non farlo alla Ferrari? Riesco a farlo. Mi piace la gente là fuori, mi piace Mattia (Binotto, team boss a Maranello) e mi piace quello che vedo, quello di cui abbiamo parlato. Non ci sono state esitazioni quando si è trattato di firmare il contratto e andare avanti. Nella mia testa non c’è possibilità che questo ambiente e situazione simile non possano essere generati. Se potessi alla McLaren, posso alla Ferrari”.

“Vettel e Alonso hanno chiuso in Ferrari con poche vittorie e podi, se lo chiami vuoti … Io ho ottenuto solo due podi. Partono senza un Mondiale? Sì. Ma lo stesso è accaduto a diciannove piloti, ogni stagione per gli ultimi dieci, quando Red Bull o Mercedes hanno dominato. Sono diciannove i piloti all’anno che sono andati a vuoto, ma non includo quelli che hanno corso per la Ferrari. Nessuno lascia la Ferrari vuota”.

Cosa puoi fare per cambiare la rotta della Ferrari?

“Non lo so, devo vederlo.” Una volta dentro, devo analizzare la situazione e poi contribuire con la mia conoscenza e il mio modo di fare le cose. Una squadra è composta da mille persone e il pilota non può che mettere talento, velocità e una direzione in cui deve andare lo sviluppo della squadra. Ma che l’auto sia veloce non dipende solo dal guidatore”.

Quanti contatti hai avuto con la Ferrari negli ultimi mesi del 2020?

“Relativamente pochi, perché volevo finire la stagione con la McLaren nel modo più professionale possibile. A parte questioni importanti che non potevano essere rimandate e che dovevamo affrontare prima della fine del 2020, il contatto con la Ferrari era stato minimo perché dovevo rispettare il più possibile la McLaren, che era la mia squadra fino ad Abu Dhabi”.

Che tipo di commenti hai ricevuto sulla prossima macchina e sul prossimo motore? Un po ‘di ottimismo?

“Niente più di quanto ha detto Mattia ai media, è stato molto aperto su come vede la squadra con obiettivi realistici e non troppo ottimisti. Quello che hai potuto scrivere sui giornali e quello che ha detto Mattia è, più o meno, quello che mi ha detto. Me l’ha detto in modo più dettagliato, ma non c’è più”.

Come va il trasloco?”

“Slow, non puoi viaggiare molto, ho preferito stare lontano da viaggi e aeroporti negli ultimi mesi, a parte la stagione”.

Quanto cimincerai la preparazione fisica prima di iniziare la preseason?

“Normalmente mi fermo per un paio di settimane, fino ai primi giorni di gennaio, e poi inizio ad allenarmi duramente”.

Perché brindare nel 2021?

“In memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in questa pandemia e di tutte le persone che ne sono state colpite. Nel 2020 le nostre vite sono cambiate e sono loro a pensare prima di festeggiare. È finito un anno molto diverso, ho indossato un casco in onore di quelle vittime sin dal GP di Spagna e ho corso per loro tutto l’anno. Gli faccio un brindisi, hanno passato un brutto periodo e stanno per passare un brutto momento, a causa della crisi che sta arrivando. Spero che il mondo andrà meglio nel 2021”.

E cosa chiedi di quest’anno?

“Non mi piace essere egoista.” Potresti chiedere di me, ma non sto chiedendo niente. Continuerò a lavorare sodo, l’unica cosa che dà risultati non è quello che chiedi, per chiedere, ma lavoro e sacrificio. Cercando di andare il più velocemente possibile. Chiedo che possiamo condurre una vita normale, che ci riprendiamo. Insomma, un mondo migliore nel 2021, che tutti desideriamo”.

In bocca al lupo.

“Molte grazie”.