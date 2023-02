La Ferrari SP-23 alza subito la voce: è già in pista

E’ una Ferrari che fa le cose in grande quella che si pr good”esenta Fiorano davanti a sponsor, autorità e tifosi. Sono in tanti anche sul cavalcavia con vista sulla pista. C’è tanta voglia di Ferrari. La passione si può quasi toccare. Ci sono tutti, tranne il presidente Elkann volato in America per business evidentemente più importanti. Ma che cosa ci si di più importante della presentazione della nuova monoposto per il presidente della Ferrari è difficile da capire.

Per presentare al mondo la SF-23 viene messo in scena un vero e proprio show sulla pista di Fiorano dove prima Leclerc e poi Sainz l’hanno guidata restando nei 15 km concessi dal Demo Day che e’ qualcosa di diverso dal filming day con i 100 chilometri, in calendario domani. Per decidere chi far uscire per primo dal box Fred Vasseur ha lanciato una moneta, ma poi ha promesso che non la userà più (“Resterà in tasca”). Non si sa mai, visto che Todt una volta decise a chi far vincere la Dakar tra i suoi uomini lanciando una monetina.

“Forza Ferrari sempre” è lo slogan del giorno. Lo pronuncia il ceo Benedetto Vigna davanti agli sponsor, lo ripete Leclerc davanti ai 500 tifosi dei Ferrari Club in tribuna. Lo show parte con l’inno di Mameli. Per un attimo sembra di essere ancora a Sanremo. Poi sui apre il box e la SF-23 accende il motore. È la prima presentazione della storia in cui la monoposto gira in pista prima di farsi ammirare da ferma. In un momento in cui in giro abbiamo visto tante macchine camuffate, la Ferrari va vedere la vettura che andrà in pista in Bahrain per le prime prove e il primo gran premio. È un’evoluzione della SF 75, non poteva essere altrimenti visto il regolamento. “It feels good”, dice Leclerc dopo i suoi due giri. Non può certo dire altro. Ma il fatto che la vettura sia uscita subito dai box è un bel segnale. Domani andrà in pista per i 100 km del filming day poi via verso il Bahrain. Le novità sono soprattutto sotto il vestito che quest’anno è di un rosso nuovo, denominato rosso Le Mans 2023, opaco rispetto a quello lucido che avrà invece la 499P.