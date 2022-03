La Formula 1 all’esame verità: tre giorni per scoprire le novità di Mercedes e Red Bull

Tre giorni, ventiquattro ore di pista. Per la Formula 1 2022 stanno per scattare gli ultimi test pre campionato (da oggi a sabato) prima della gara inaugurale della stagione. C’è curiositrà per vedere le novità in arrivo su Mercedes e Red Bull e scoprire il potenziale Ferrari.

“A Barcellona, nella prima sessione di test, l’idea era quella di raccogliere dati e cercare di capire la macchina, mentre quando saremo in Bahrain, e saremo molto vicini alla prima gara della stagione, tutti credo dovremo estrarre il massimo dalle monoposto con gira da qualifica e simulazioni di gara. E avremo le idee più chiare sui valori in campo”, ha detto Binotto. davvero giocheranno tutti a carte scoperte? Non credo.

La Ferrari al contrario di Mercedes e Red Bull non avrà novìtà clamorose, ma solo il pacchetto aerodinaico adatto a Sakhir e un intervento per attutire l’effetto poropising comparso a Barcellona

Tom Clarkson sull podcast F1 Nation ha detto: “La Ferrari crede che la Mercedes si presenterà con un’auto B, un po’ come hanno fatto nel 2019 quando hanno affrontato la prima parte dei test con una vettura semplice e poi completamente rivista per la seconda sessione“. Se ne parla dall’ultimo giorno dei test di Barcellona, non resta che aspettare qualche ora.

Intanto la Formula 1 dà il bentornato a Flavio Briatore che farà l’Ambassador: “Flavio Briatore, nella sua qualità di ambasciatore di lunga data per la Formula 1, continuerà a supportare il Circus nelle relazioni con alcuni promotori, partner esistenti e potenziali, sviluppando anche eventuali collaborazioni commerciali e di intrattenimento’. Sono lieto e onorato di poter continuare a supportare lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della F1, lo sport che amo e che è stato una parte così importante della mia vita professionale”

