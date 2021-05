La Formula 1 cancella la Turchia e raddoppia l’Austria. Le gare restano 23

La Formula 1 non si ferma e dribbla un altro ostacolo. Salta il Gran premio di Turchia ed ecco comparire nel calendario in secondo Gran premio d’Austria per mantenere le 23 tappe annunciate.

Bravi davvero gli uomini di Liberty (e il ceo Stefano Domenicali) ad avere sempre delle alternative pronte. Quando fu annunciato il calendario 2021 dissi che era improntato sull’ottimismo perchè prevedere 23 gare era davvero un segnale forte. Così prima è entrata Imola, poi è riapparsa una seconda gara in Austria dove l’anno scorso cominciò la stagione.

Adesso vediamo che cosa accadrà dopo l’estate quando la Formula 1 dovrebbe andare a Singapore e in Giappone e poi attraversare l’Oceano per andare negli Usa, in Messico e in Brasile

Non potendo più andare in Turchia dall’11 al 13 giugno,la Formula 1 ha deciso di anticipare in quel weekend il Gran premio di Francia (era previsto al 18-20 giugno) aggiungendo poi una seconda gara in Austria – il Gran Premio della Stiria – il 25-27 giugno.

Una novità che crea così una nuova tripletta mettendo uno dietro l’altro tre appuntamenti: Francia-Stiria-Austria, con il Gran Premio d’Austria che rimane nella sua data originale del 2-4 luglio.