La Formula1 riaccende i motori: ecco le domande pre test

La Formula 1 riaccende i motori. Tre giorni di test prima di partire davvero con il gran premio del Bahrain. Dalle 8 alle 17.30 con un’ora di pausa pranzo. In tutto 25 ore e mezza di test per capire a che punto siamo.

Ecco qualche domanda a cui i test dovranno darci una risposta:

Come e’ la nuova Red Bull?

Dopo la buffonata di New York con una vecchia vettura spacciata per nuova, scopriremo la nuova arma di Verstappen. Non ci aspettiamo rivoluzioni ma con Adrian Newey non si sa mai. Potrebbe nascondere delle invenzioni geniali.

Che Ferrari a vedremo?

Sarebbe una sorpresa negativa non vedere una Ferrari in palla. La nuova vettura e’ un’evoluzione di quella che lo scorso anno vinse tre delle prime quattro gare. Non fasciamoci la testa se non dovesse fare altrettanto.

La Mercedes ha davvero svoltato?

L’anno scorso bastarono pochi giri per capire che qualcosa non andava. Gli occhi di Hamilton ci racconteranno più dei tempi che otterrà la Mercedes. Sabato sera ne sapremo di più

Ci sarà una quarta forza? E chi sarà?

Una quarta forza ci sarà ma forse non sarà in grado di impensierire le prime tre. McLaren Aston Martin e Alpine lotteranno per il quarto posto. I tempi dei test ci chiariranno le idee anche se non è escluso che qualcuno faccia il furbo

Basteranno tre giorni di test ai deb?

No che non basteranno. Imparare auto così in un giorno e mezzo di test non e’ possibile. Sergeant, Piastri e il già visto De Vries dovranno soprattutto fare attenzione a non andare a a sbattere.

Chi sarà il migliore dei tre?

Piastri. Non credo ci siano dubbi. Certo non è’ semplice mettersi in luce di fianco a Norris.

Alfa Romeo e Haas che mondiale vivranno?

La sensazione è che la nuova vita del motore Ferrari potrebbe rilanciare le due squadre con i motori Made in Maranello. Potrebbe essere l’anno della rinascita.

Le nuove mescole Pirelli aiuteranno qualcuno in particolare?

Da quel che si dice dovrebbero aiutare la Ferrari a mangiare meno le sue gomme posteriori cosa che l’anno scorso è’ costata molto alla Scuderia

Frank Vasseur come si comporterà al muretto?

Riceverà i saluti da tutti i team principal. Ma continuerà a comportarsi come quando era in Sauber. No aspettiamovi sorprese. Ma prima poi un intervento sulle strategie lo vedremo.