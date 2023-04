La miglior Ferrari dell’anno arriva a più di 20″ dalla Red Bull

Se si corresse sempre sui circuiti cittadini, il Checo Perez potrebbe anche diventare campione del mondo. Vince sempre lui, questa volta aiutato anche da una scelta strana del box Red Bull che ha richiamato Max ai box quando stava per entrare in pista la Safety Car. Una chiamata strana che ha permesso a Perez di schizzare davanti a tutti e condurre il gioco fino in fondo. La Ferrari incassa il primo podio stagionale a 21″217 dal vincitore.

La vittoria del Checo è arrivata dai box dopo che, prima Max (al 4° giro) e poi Perez (al 6° giro) avevano scavalcato Leclerc rimasto in testa giusto fino a che le Red Bull non hanno potuto sfruttare il Drs per scavalcare l’uomo in pole. Il resto lo ha fatto poi l’incidete di De Vries all’11° passaggio costringendo i commissari a far uscire la Safety Car. Max era appena entrato per cambiare gomme e così non ha avuto l’opportunità di sfruttare la safety per la sosta. Ha perso una posizione alla ripartenza e l’ha subito riconquistata.

Mel primo giro dopo la Safety sono in pratica avvenuti i sorpassi che hanno deciso la classfica finale con Verstappen che ha passato Leclerc e Alonso che ha superato Sainz, mentre dietro Hamilton (anche lui come Max aveva cambiato gomme prima della safety) recuperava ben tre posizioni andando a piazzarsi dietro a Sainz e provando poi a passarlo fino in fondo.

A quel punto tutti hanno pensato prima di tutto a conservare le gomme (eravamo soolo al 12° giro) e il rirmo è rimasto controllato fino ai dieci giri finali quando è scattata la caccia ai gito più veloce con Perez, Verstappen, Leclerc e Alonso a battagliare prima che Russell si fermasse a montare gomme morbide per lasciare il segno.

La gara della Ferrari è stata la migliore della stagione. Ma la miglior Ferrari della stagione chiude comunque a più di 20″ dal vincitore. La Ferrari ha ritrovato se stessa in qualifica con la pole e la mini pole, ma poi in gara non ha potuto resistere al ritmo Red Bull. E’ conunque bastato per tornare sul podio e scavalcare Ason Martin e Mercedes. Leclerc ha disputato una gara molto intelligente conservando le gomme e riuscendo così a respingere l’assalto di Alonso nei giri finali. Stesso lavorfo fatto da Sainz su Hamilton, ma Carlos si è fatto sorprendere come un pollo da Alonso e in realtà ha avuto un weekend al di sotto del suo compagno.