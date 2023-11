L’anno dei record per Pecco e la Ducati

Se in Formula 1 Max e la Red Bull hanno riscritto il libro dei record, in MotoGp Pecco e la Ducati non sono stati da meno.

“Abbiamo scritto un pezzo di storia, perché non era mai successo che un costruttore vincesse MotoGp e Superbike per due anni di fila. È una certificazione, una sorta di bollino del livello di qualità di un’azienda relativamente piccola rispetto ai gigante del motorsport, ma che ha un metodo. Per questo motivo abbiamo fatto primo, secondo e terzo -a detto Claudio Domenicali ad della Ducati – il nostro è un ciclo come quello che è successo alla Ferrari con Schumacher, hanno vinto per cinque anni insieme”.

Ma ecco i numeri

Per la prima volta nella sua storia in MotoGP Ducati vince due titoli piloti consecutivi con Francesco Bagnaia. Per la casa di Borgo Panigale questo è il terzo titolo piloti in MotoGP dopo il successo ottenuto nel 2007 con Casey Stoner.

Per il quarto anno consecutivo e il quinto nella sua storia in MotoGP, Ducati ha vinto il Campionato Mondiale Costruttori nella classe regina totalizzando un totale di 700 punti e un vantaggio di ben 327 sul secondo classificato.

Ducati raggiunge quota 87 vittorie in MotoGP. In totale sono 17 i successi della Desmosedici GP in questa stagione, un record assoluto in MotoGP.

Sei sono stati i diversi piloti Ducati capaci di imporsi in almeno una gara di questa stagione: Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martín e Zarco. Un altro record assoluto in MotoGP.

Ducati stabilisce il nuovo record di podi stagionali (43) e batte il primato di Honda del 1997 (39).

Ducati ha monopolizzato il podio in 8 occasioni quest’anno con 8 piloti diversi (tutti i piloti Ducati iscritti al Campionato sono saliti sul podio almeno 1 volta in questa stagione). Sarebbero stati 9 se Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP), secondo ieri al traguardo a Valencia, non fosse stato penalizzato per la pressione gomme fuori range a fine gara.

46 sono state le gare consecutive MotoGP in cui almeno un pilota Ducati si è piazzato in Top 3 (anche tutte le gare Sprint della stagione si sono concluse con almeno un pilota Ducati sul podio).

Ducati ha ottenuto 17 pole position nel corso della stagione MotoGP 2023.

Per 60 gare consecutive Ducati ha avuto almeno una sua moto nella prima fila dello schieramento di partenza.

Con un totale di 7 vittorie e 15 podi GP, 4 vittorie nelle gare sprint e 7 pole position, Bagnaia ha conquistato il suo secondo titolo iridato nella classe regina nell’ultimo Gran Premio della stagione 2023 disputato a Valencia.

Bagnaia è il primo pilota a difendere il titolo mondiale con il numero 1 dopo Mick Doohan nel 1997-1998.

Nel 2023 Bagnaia ha completato 173 giri in testa ad un GP e ha segnato il giro più veloce in quattro occasioni: nei GP di Spagna, Italia, Austria e San Marino.Con un totale di 18 vittorie con la Desmosedici GP, Bagnaia è al secondo posto tra i piloti ad aver ottenuto il maggior numero di successi nella classe regina con Ducati (1° Stoner con 23 vittorie, 2° Bagnaia con 18 e 3° Dovizioso con 14).