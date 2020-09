Leclerc a #Monza: nessun miracolo, ma io aspetterò la #Ferrari vincente

Ferrari scariche al massimo, ala posteriore come il tanga di una brasiliana. Non c’è altro da fare per Monza pista ad altissima velocità (Istruzioni per l’uso) la SF1000 purtroppo non concede compromessi perchè deve disperatamente cercare di estrarre ogni cavallo possibile…

“Non posso promettere miracoli per questo fine settimana” dice Charles Leclerc, il vincitore dello scorso anno.

“Non voglio raccontare bugie e non credo che le cose possano essere molto diverse dallo scorso fine settimana quando però sono andare peggio del previsto.Speriamo tornare nelle posizioni che occupavamo prima”., aggiunge Sebastian Vettel.

Inutile raccontare balle. I due ferraristi, anche con le tribune vuote per il Covid, non se la sentono di ingannare i tifosi: “Faremo del nostro meglio, cercheremo di ottenere il massimo dalla nostra auto, ma non possiamo illuderci che la situazione sia molto diversa da Spa”.

“Guardo al presente e al futuro, ma ora cerco di capire perché stiamo faticando così, cosa che ci aiuterà per quello che sarà il domani. Comprendere problemi e costruire le basi solide per il futuro. Le parole di Binotto che ha detto di aspettare il 2022 per vincere non mi spaventano. Mi chiedete se sono disposto ad aspettare anni prima di avere una macchina competitiva? Non è che abbia alternative, ci vorrà tempo ma sono pronto ad aspettare. Sarà anche compito mio accorciare il processo per tornare dove meritiamo di essere”, ha proseguito Charles.

“Il bilanciamento lascia contenti, è così dalla prima gara. Il terzo posto nel Costruttori lo vedo difficile ora. Dobbiamo attende il Mugello per un quadro più realistico sul resto della stagione. Spa è stata una prova difficile, Monza me l’aspetto simile. Dopo dovrebbe andare meglio. Non so se basterà per il terzo posto nel Costruttori, ma ci proveremo”, ha aggiunto Charles.