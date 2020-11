Leclerc alla Binotto: “Un vero disastro questa Ferrari… Dobbiamo capire”

In pista non c’è Binotto, ma la Ferrari non cambia la musica. “Non capisco, non riesco a capire”. Questa volta a dirlo è Charles Leclerc che aggiunge però un concetto preciso: “E’ stato un disastro”…

La Ferrari ha dei problemi enormi con le Pirelli da bagnato estremo, questo è chiaro. Ma se vedi la Racing Point volare non è possibile che la Ferrari vada così in confusione con quel tipo di gomme. Dopo esser stata vicino a Max per tutto il weekend, nel momento della qualifica ha preso 6 secondi. Errore di strategia (troppo tempo fermi in corsia senza termocoperte), errore di pilotaggio (Charles in condizioni estreme non è un fenomeno) e alla fine le Rosse sono uscite in Q2… Credevo che Charles potesse stare là davanti con Max.

“Anch’io non sono stato perfetto – ha ammesso – però non capisco perchè con le gomme da bagnato estremo abbiamo perso così tanto dopo esser stati veloci fino al mattino. Non so spiegare questa differenza dalla pole… Dobbiamo capire perchè perdiamo così tanto”.

Vettel, finalmente davanti al compagno, trova la spiegazione: “Con due, tre, cinque gradi di differenza la macchina cambia completamente comportamento, ma in gara sarà diverso, avremo un altro passo…”.