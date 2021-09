Leclerc e il nuovo motore Ferrari: “Lavoriamo per il 2022 non per vincere ora”

Lavori in corso. La Ferrari pensa al futuro e manda in pista il motore evo. Non per vincere subito ma per anticipare il 2022 e lavorare per il futuro. Charles partirà dal fondo e spera nella pioggia per una gara più imprevedibile.

“Credo che ogni miglioria vada nella direzione giusta. Detto questo, non portiamo in gara questa soluzione ora perché crediamo che possa ribaltare i valori in campo. Si tratta di un lavoro soprattutto in chiave 2022. Dobbiamo raccogliere dati e farlo in un weekend di gara è il modo migliore per averli quanto più attendibili”.

Carlos dovrà attendere, meglio non avere i piloti penalizzati al via della stessa gara: “Non è un problema – ha detto lo spagnolo –. Ne abbiamo parlato facendo tutte le valutazioni del caso. Il pilota più in difficoltà dal punto di vista dell’affidabilità della power unit era Charles, dopo quanto accaduto al Gran Premio di Ungheria, e quindi è stato giusto preferire lui nella scelta. Io cercherò di lottare davanti in questa gara, sperando che il mio compagno possa essere capace di una bella rimonta. Per quanto riguarda me, non abbiamo ancora deciso: dobbiamo individuare quale sia la pista meno penalizzante per effettuare la sostituzione e partire dal fondo”.

A Sainz è stato poi chiesto se, alla luce della vittoria McLaren a Monza, non si sia pentito di aver cambiato squadra in questa stagione: “Sono convinto al cento per cento della mia decisione. Anche noi quest’anno avremmo potuto vincere almeno in un paio di occasioni, mentre loro hanno colto bene l’opportunità che si è presentata la scorsa gara. Detto questo, io ho fatto una scelta non pensando alle singole vittorie, ma all’intero progetto e sono ancora convinto di essere nella squadra migliore pensando alla nuova era in cui la Formula 1 entrerà nella prossima stagione”.