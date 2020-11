Leclerc fedele alla Ferrari: direi no alla Mercedes

Charles Leclerc questa settimana si è confidato con Sport Bild. Interessante la risposta alla domanda e se ti chiamasse la Mercedes? “Mercedes no grazie? Mi tengo la Ferrari!”

“La Mercedes sta facendo un ottimo lavoro e ho un enorme rispetto per il modo in cui operano. Ma preferisco restare alla Ferrari, dove farò tutto il possibile per riportare la squadra nel posto in cui deve stare”.

“Non vorrei il motore Mercedes – ha aggiunto –. Guido per la Ferrari e sono orgoglioso di guidare per la Ferrari. È una squadra leggendaria. Tutto quello che voglio al momento è riportare la Ferrari, il nostro motore e la nostra macchina ai massimi livelli, e sono abbastanza sicuro che ce la faremo”.

Un atto di fede incrollabile il suo e giustificato perché Charles non può scordare quanto la Ferrari abbia avuto fiducia in lui consegnandogli praticamente la Scuderia… e vincere con la Ferrari sarebbe impagabile… deve solo avere tanta tanta tanta pazienza… e qui viene la domanda finale: se nel 2022 la Ferrari non sarà vincente che cosa risponderà alla stessa domanda?