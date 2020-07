Leclerc: #Ferrari difficile da guidare nel long run

Ferrari a due facce, in tutti i sensi. Bene sul giro secco, male in assetto gara. Bene Leclerc, male e non per colpa sua, Vettel.

“È stata una giornata abbastanza buona per quanto riguarda le prestazioni in chiave qualifica, ma il nostro passo gara sembra essere meno forte -il commento di Leclerc – Nel long run la macchina era estremamente difficile da guidare, il bilanciamento non era eccezionale ed era difficile non commettere errori”.

“Domani e domenica le temperature saranno molto diverse e inoltre credo che abbiamo ancora la possibilità di cambiare varie cose per vedere come migliorare il ritmo di gara, probabilmente sacrificando qualcosa nel passo qualifica”.

“Quella odierna è stata una giornata che definirei incompiuta – ha invece detto Vettel – È stato un peccato perdere per intero la sessione del mattino. Ma pure nel pomeriggio abbiamo avuto un problema con il pedale del freno che ci è costato del tempo e non mi ha permesso di prendere il ritmo in pista.

Tutto sommato, anche se non abbiamo potuto percorrere molti giri, non è stata una giornata da buttare perché abbiamo acquisito informazioni utili che ci aiuteranno a mettere a punto la vettura. Domani pomeriggio vedremo dove saremo in classifica”.

“La pista domani dovrebbe essere più fresca in termini di temperature e anche per noi potrebbe essere meglio. Il ritorno di Nico (Hülkenberg)? C’è stato un tempo in cui in Formula 1 c’erano fino a sei o sette piloti tedeschi contemporaneamente in pista, quindi è bello non essere più il solo… Chiaramente sono contento per lui ma nel contempo tutti speriamo di rivedere quanto prima Sergio (Perez) tra noi.”

