SuperStroll, Mercedes nascosta. #Ferrari non ti illudere

La Mercedes soffre il caldo, ma si nasconde. La Racing Point si diverte con Stroll. La Red Bull ha il passo per stare vicina alla Mercedes. Leclerc regala alla Ferrari un venerdì sereno, ma senza illusioni: la gara sarà un calvario. Il BritishGp comincia così. Quello di Vettel non è invece cominciato…

Silverstone si sveglia con 35° gradi che diventano 50° sull’asfalto. Una temperatura che da quelle parti non è abituale. Un caldo non proprio inglese che ha messo un po’ in difficoltà la Mercedes… Ma nessuno si illuda, il caldone sparirà e la Mercedes tornerà ad occupare il posto che in questo momento storico merita. Una Mercedes sofferente al caldo sarebbe comunque una notizia visto la lunga estate che ci aspetta con una gara in calendario il 16 agosto a Barcellona.

La Formula 1 prova a non aver paura del Virus. Tira dritta per la sua strada mandando tanti auguri a Checo Perez, primo pilota contagiato del carrozzone della velocità. Il messicano della Racing Point sta bene e ha mandato un messaggio in cui racconta di esser stato attento al protocollo e di non capire come possa esser stato contagiato anche se un viaggio in Messico (in aereo provato) per trovare la madre vittima di un incidente potrebbe esser stata la causa. E poi non scordiamo che già in Ungheria dopo le prove Perez aveva detto di nn sentirsi bene (vedi qui). Al suo posto la Racing Point ha convocato Nico Hulkenberg rimasto a piedi dopo la stagione scorsa.

Liberty Media intanto prosegue il suo programma di avvicinamento ai tifosi. Il Gran premio del Nurburgring verrà infatti trasmesso in diretta free su You Tube in Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca. Un modo per avvicinare i tifosi alla F1 nell’anno delle porte chiuse dal Covid.

Il venerdi ha visto svettare Lance Stroll davanti a Albon, Bottas e Leclerc sorprendentemente a 0″296 dalla Mercedes Rosa. La Mercedes è tornata ad essere la sqyadra da battere sul passo gara dove però la Red Bull appare più vicina delle prime tre gare (brutta botta a 190 orari per Albon) e la Ferrari dietro anche a Racing Point e McLaren. Insomma il tempo del venerdì non deve illudere perchè Leclerc ha fatto bene sul giro veloce (bene relativaente alle attese), ma in assetto gara rischia un calvario come in Ungheria.

Per Vettel poi è stata una giornata tormentata, bloccato dall’intercooler al mattino e dalla pedaliera nel pomeriggio. Insomma, da dimenticare perchè non ha potuto raccogliere dati.

