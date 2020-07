Perez positivo salta il #BritishGp. Il sospetto che fosse malato già in Ungheria…

“Ottimo lavoro da parte di tutto il team! Da parte mia sono contento del quarto posto! Non mi sentivo bene fisicamente durante le qualifiche, ma comunque un buon risultato per combattere domani. Facciamo una grande gara!”. Chi ha rilasciato questa dichiarazione dopo le qualifiche del Gp d’Ungheria e’ Sergio Perez, il Rugani della Formula1, il primo positivo del circus.

Bolla o non bolla (con Sergio che non correrà a Silverstone sono stati isolati cinque meccanici) viene il forte dubbio che fosse già malato 15 giorni fa a Budapest d guarda caso al primo controllo e’ risultato positivo.

Questo starebbe a significare che comunque ha preso il Covid in modo blando… vanno comunque tracciato i suoi movimenti… certo per il messicano non è un bel momento… battuto da Stroll e con il posto a rischio per il 2021. Lo stop proprio non ci voleva. Soprattutto alla vigilia di un appuntamento che potrebbe regalare soddisfazioni alla Racing Point.

La Formula 1 comunque non si ferma come aveva dichiarato alla vigilia. La bolla di Perez è stata isolata e i test proseguiranno.

