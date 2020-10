Leclerc: mi aspettavo di più. Vettel: presi troppi rischi

Dopo il quarto posto di Charles in qualifica, ci si aspettava di più dalla Ferrari. Vista l’eliminazione di Bottas, si poteva aspirare addirittura al podio. Sono invece bastate poche curve per capire che Leclerc non poteva farci nulla, che la SF1000 era tornata il rospo che era prima del bacio del Principino.

“Come abbiamo visto tante volte da inizio anno, con poca benzina in qualifica andiamo al massimo e poi in gara facciamo fatica – ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport –. Con le soft abbiamo subito tanto il graining, siamo andati meglio con le medie. Con le soft è stato un disastro, la seconda parte di gara è andata meglio. Se dovevamo effettuare il pit-stop con la safety? Non ho rischiato a mettere le morbide, vista la fatica che facevo a inizio gara. E’ stata la strategia migliore. Credo che il quarto posto di sabato è stato un po’ un’illusione, mi aspettavo di più nel primo stint. Però siamo andati in crescendo e questo è positivo”.

“La partenza non è stata male con le gomme medie, ma abbiamo perso posizioni con l’Alfa e siamo rimasti bloccati nel traffico – ha detto Vettel -. Ci siamo presi dei rischi, forse troppi ed è stato poi difficile con l’uscita della safety-car. C’era la possibilità di andare a punti, ma non ce l’ho fatta. Testacoda? Guadagnavo solo nell’ultima parte del rettilineo, forse ho spinto troppo in quel momento e ho perso il controllo della macchina, non so il perchè. Gli aggiornamenti non so quanto abbiano aiutato, abbiamo perso posizioni in gara e non avevamo il passo che volevamo”.