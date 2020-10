Pagelline dall’#EifelGp: Hamilton da 10, anzi da 100. Giovinazzi meglio di Vettel e Kimi

Pagelline tedesche dopo la 91esima vittoria di Hamilton che lo porta ad appaiare Schumi nell’albo d’oro, senza scalfire il posto che Michael occupa nel cuore di tutti i ferraristi.

10 a Lewis Hamilton. Emozionato, ma non troppo capirà più avanti l’importanza di certi numeri. Anche perché il traguardo delle 100 vittorie è davvero vicino. C’è una statistica ancora più impressionante che definisce il suo dominio: con la Mercedes ha chiuso in zona punti 142 volte in 151 gare (con 70 vittorie).

9 a Daniel Ricciardo. Rieccolo sul podio sorridente e nel retro podio a celebrare il tutto con il rito della scarpa. La Renault sta capendo di aver perso un tesoro, riuscirà Alonso a non farlo rimpiangere?

8 a Max Verstappen. Alla fine si è preso il giro più veloce e ha esultato come per una vittoria. Sta facendo una stagione senza errori, da campione ormai maturo. Credo però si stia stufando di attendere una RedBull vincente, soprattutto ora che è scesa dall’Honda.

7,5 a Niko Hulkenberg. Non è chiaro se sia stato più difficile volare da Monaco al Nurburgring in autostrada a 300 all’ora o portare la Racing Point in zona punti… da ultimo a ottavo: non male per un supplente.

7 ad Antonio Giovinazzi. A punti davanti a due campioni del mondo dopo il mezzo miracolo in qualifica quando per la prima volta è passato in Q2. Ancora un weekend migliore di Kimi… dovrebbe valere la conferma… ma l’ombra di Mick incombe.

6,5 a Charles Leclerc. Di più non poteva fare con la SF1000 tornata rospo con il pieno di benzina. Un sabato da eroe, una domenica infernale per colpe non sue: dopo pochi giri si è capito che sarebbe stata l’ennesima sofferenza.

5 al casco di Schumacher. Gesto bellissimo, commovente. Un’americanata? No, il giusto tributo a un campione. Ma consegnare a Hamilton un casco Ferrari non sarebbe stato meglio? Così sa tanto di giochino per lo sponsor che è lo stesso della Mercedes di oggi…

4 a Valtteri Bottas. Un guizzo al via, poi il solito errore per cercare di resistere a Hamilton. Per un attimo dopo la vittoria in Russia e la pole, pensavo si fosse svegliato… invece…

3 ad Alexandre Albon. Ha tentato il filotto sfiorando Ricciardo al via, eliminando Kvyat poi e ripetendosi quasi con Gasly. Una domenica piena di guai.

2 a Seb Vettel. Il testa coda in gara mentre tentava un attacco è un numero che mancava dal suo repertorio. Seb ha staccato, perché altrimenti prestazioni così non si spiegano. Sta correndo la sua controfigura.

1 a Kimi Raikkonen. Nel giorno in cui è diventato il più presente del circuito con la sua gara numero 323 ha dato una spallata vergognosa a Russell, per poi chiedere stupito alla radio perché lo avessero penalizzato. Faccia guidare sua moglie se non ha voglia.

0 alla Racing Point. Ma perché non si porta dietro il pilota di riserva? E poi, va bene che Lance è il figlio del padrone, ma siamo sicuri che lasciare Perez ( voto 7,5) sia una furbata?

Ng alla Ferrari. Mi sono stufato di infierire sulla croce rossa. Dobbiamo capire…