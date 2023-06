Leclerc ritrova serenità e sorriso: è stata anche colpa mia

Charles Leclerc ci mette un’oretta ma poi ritrova il sorriso e chiede quasi scusa per la reazione che aveva avuto a caldo.

Lo fa in diretta tv intervenendo a Sky mentre sta parlando Vasseur. Arriva sorridente e dice: “Ho sbagliato anch’io, tanti altri hanno seguito la stessa strategia che abbiamo usato noi”.

Vasseur aveva appena spiegato che la strategia seguita era quella giusta: “dovevamo mettere in cascina in tempo con le intermedie come hanno fatto anche altri per difenderci da una bandiera rossa. Non voglio dare la colpa a Charles… ma non abbiamo sbagliato. Capisco la sua frustrazione perché il potenziale era buono e si aspettava di più”.

“Abbiamo avuto una bella discussione faccia a faccia” spiega Vasseur. E discutendo discutendo alla fine Charles ha messo il sorriso al posto della rabbia. Lo hanno obbligato a scusarsi? Se anche fosse avrebbero fatto bene. Le squadre si costruiscono anche così.

“Dopo le qualifiche l’adrenalina mi ha fatto dire certe cose. non è stato facile ma anch’io non ho fatto un bel lavori. Non c’è l’ho fatta io. Non è una giornata bella ma parlando possiamo migliorare. Mi sono lasciato un po’ andare per la tanta passione e la voglia di fare bene. Non è andata come volevamo tutti”. Almeno ha trovato il sorriso: “Spero che torneremo davanti. Mi spiace far partire undicesimo il casco di Gilles. L’anno scorso ho recuperato 13 posizioni… “.

“Se e’ asciutto possiamo fare una bella rimonta. Le sensazioni che mi ha dato la macchina venerdì sono buone”

“Siamo sulla strada buona” ammette Vasseur.