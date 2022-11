L’ultima pole è di Max. Ora Leclerc deve andare all’attacco di Perez

Max Verstappen si prende l’ultima pole della stagione. La Red Bull chiude l’anno colorando tutta la prima fila di Abu Dhabi e mettendo anche Perez davanti alle due Ferrari con Leclerc che ora dovrà scavalcare Perez per non perdere il secondo posto nel Mondiale piloti.

“Una qualifica con alti e bassi, in Q2 non avevo grip, ma in Q3 andavo bene. Mi sono spaventato perché prima di uscire si è spento il quadro ma poi ho riavviato e tutto andava. Domani vogliamo la doppietta per fare 1-2 nel mondiale”, il pensiero di Max in un giorno in cui qualcuno ha pure visto una sua scia (immaginaria) a Perez.

Il re del sabato resta Charles Leclerc con 9 pole stagionali, Max si ferma a 7. Ma nell’ultima qualifica stagionale Charles non ha mai messo in pericolo la pole di Max. La miglior Ferrari è rimasta ferma a qualche gran premio fa (l’ultima pole Ferrari è quella di Sainz a Austin), la Red Bull continua a volare. E’ comunque un fatto più che una statistica che in 14 edizioni del Gran premio di Abu Dhabi, la Ferrari non si è mai arrampicata fino in prima fila.

Per fortuna su questa pista le Mercedes restano dietro (Hamilton è a 0″4 da Charles), almeno il secondo posto tra i Costruttori dovrebbe essere salvo. Conquistare quello Piloti però non sarà semplice con le Red Bull che là davanti dovrebbero giocare (finalmente) di squadra. “Sarà una lotta dura con Perez – ammette Charles – in qualifica io ho fatto un bloccaggio alla curva 6 e 7, ma la Red Bull era decisamente imprendibile per noi”.

La Ferrari dovrà giocare d’attacco, provarci fin dalla prima curva perché le due Red Bull in fuga potrebbero disegnare una gara tutta per loro. Ricordando che ad Abu Dhabi la Safety Car è sempre in agguato.

L’uomo del sabato è stato Sebastian Vettel che ha chiuso la sua carriera con un nono posto in qualifica che significa niente per uno con il suo curriculum, ma vuol dire molto se il tuo compagno è 14° (vedi l’ultima intervista di Vettel). Si è divertito fino alla fine. E si sta prendendo più appalusi di tutti.