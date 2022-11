Rassegna stampa: l’ultimo assalto Ferrari

Poche ore all’ultima gara della stagione. In palio ci sono ancora i secondi posti tra i Piloti e i Costruttori. Ferrari d’assalto. Vediamo che si racconta sui quotidiani di oggi già giustamente orientati al Mondiale qatariota, là dove la Formula 1 (2021) e il MotoMondiale (2004) sono arrivati da tempo.

L’ultimo GP della stagione parte in Abu Dhabi con le due Red Bull di Verstappen e Pérez in prima fila, le due Ferrari di Leclerc e Sainz in seconda, le due Mercedes di Hamilton e Russell in terza. Stefano Mancini su La Stampa scrive che “c’è voluta un’intera stagione per scolpire così netto questo risultato, Da marzo a novembre, dal Bahrein agli Emirati Arabi, che tra loro distano meno di un’ora di aereo”. Secondo L’Équipe la Ferrari oggi corre con l’obiettivo di salvare le apparenze.