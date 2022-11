Binotto: “Sono sereno”. Ma fino a quando?

Mattia Binotto prova a scacciare i fantasmi intervenendo alla conferenza dei team principal. E dice subito una grande verità:

“Se sarò il team principal della Ferrari nel 2023? Non sta a me decidere, ma sono sereno”. Stare sereni non e’ mai rassicurante. Ne sanno qualcosa i nostri politici. Ma Binotto ha ragione non dipende da lui.

Come faccia a essere sereno con un presidente che non lo appoggia più di tanto e cerca il successore ogni due per tre non si sa…

“Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati ad essere competitivi – aggiunge- I risultati dimostrano che il team ha lavorato bene ed è capace di ottenere risultati”.

“Siamo uniti, ci sono dei punti deboli ma siamo tutti concentrati per crescere. Il team è stato eccezionale per la qualifica, mentre dobbiamo migliorare in gara. Sono tranquillo e concentrato su quello che dobbiamo fare”.