MC20 con una super sportiva nata per correre, #Maserati entra in una nuova era

E’ arrivato il momento di essere audaci e la Maserati ci riesce benissimo entrando in una nuova era della sua storia con la MC20, la super sportiva che riporterà in pista la Casa del Tridente.

More than a supercar. Davide Grasso ceo di Maserati la presenta così…

MMXX: time to be audacious è l’evento che segna l’inizio della Nuova Era Maserati. Una nuova era partita con la Ghibli Hybrid, la prima ibrida della casa, e proseguita oggi con quella che è stata definito l’HALO della Casa, il modello che rappresenta il top tecnologico made in Modena.

Un evento monstre in tempi di Covid: quattrocento persone all’autodromo di Modena distanziate e con mascherina ad ammirare la storia della Casa che sfila su un maxi schermo con le voci di Moss e Maria Teresa De Filippis… immagini storiche e auto storiche per prepararsi al futuro.

















Il futuro di Maserati prende forma attorno al modello che lo rappresenta, la MC20 che si presenta al mondo in una serata spettacolare al vecchio autodromo di Modena. E’ una super sportiva una e trina: oggi nasce con motore termico, l’innovativo e rivoluzionario 6 cilindri Nettuno ispirato alla tecnologia della Formula 1, poi diventerà convertibile ed quindi BeV, ossia elettrica.

Ogni Maserati del futuro avrà anche la motorizzazione elettrica e sarà una motorizzazione ad alte prestazioni come deve essere per un modello che porta il Tridente sull’abito.

Mc20 nata in collaborazione con Dallara per la scocca in carbonio è un inno al made in Italy co Nettuno come fiore all’occhiello: il nuovo motore è un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3.0L di cilindrata, carter secco (classica soluzione per le vetture supersportive) in grado di erogare 630CV a 7500 giri/minuto e ben 730 Nm di coppia a partire da 3000 giri/minuto.

La potenza specifica è di 210 CV/litro.

L’anima di questo motore è l’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione, una tecnologia sviluppata per la Formula 1 e ora disponibile per la prima volta in un propulsore destinato ad equipaggiare una vettura stradale. Una vettura con prestazioni assolute in grado di superare i 330 orari e di volare da 0 a 100 in meno di 3”.

La MC20 è una Maserati nata per correre e portare in pista il Dna della casa. Un’auto potente, divertente e tecnologicamente avanzata con un motore turbo di concezione inedita che permette al Tridente di entrare in una nuova era con un tipo di vettura fino a oggi assente dalla sua gamma. La MC20 ricorda nel nome la MC12 che dopo 37 anni riportò alla vittoria,sulle piste di tutto il mondo, Maserati Corse, un nome legato alle competizioni da sempre. Maserati era già in pista a Silverstone quando nel 1950 cominciò il Mondiale di Formula 1. La storia della casa racconta delle imprese di Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss.