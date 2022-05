MonRace 2022, scatta la prima edizione della corsa dedicata a Gilles

Una splendida Maserati Mistral 4000 del 1968, cinque Ferrari selezionate tra le quali una 308 GTS che era tra le preferite da Gilles, Porsche e Lancia, insieme ad altri gioielli a quattro ruote, tutte Gran Turismo. E’ questo il parco dei partecipanti alla prima edizione della Monrace GV Cup 2022, che nel quarantennale della scomparsa e nel ricordo di Gilles Villeneuve, dal 20 al 22 maggio viaggeranno da Montecarlo a Monza passando per Moncalvo.

L’idea di cui ho già parlato (leggi qui) è nata dall’incontro creativo e sportivo tra Marco Calamari, manager sportivo e Cesare e Lorenzo Lecce, sul ponte di comando della associazione ASA asd, club storico, affiliato ACI.

Monte-Carlo, Moncalvo, Monza: è il contenuto dell’acronimo MonRace, un evento affascinante ed esclusivo, che porterà gli iscritti su un percorso leggendario, nel ricordo del grande Gilles Villeneuve. Studiato nella forma del Concorso Dinamico per Auto Storiche di categoria Gran Turismo dal 1950 fino agli anni ’90, con ammissione di vetture Ferrari anche di epoche successive, sarà anche tra gli eventi “top” di ACI Storico, che patrocina manifestazioni di grande rilevanza per la valorizzazione delle vetture e dei percorsi storici, oltre ad avere ricevuto l’investitura di evento ufficiale per la celebrazione dei 100 anni dell’autodromo di Monza. Importante l’appoggio del prestigioso AC Monaco, insieme al patrocinio del Comune di Moncalvo.

L’ppuntamento è per venerdo a Monte Carlo da dove sabato la carovana dopo un giro in parata sul Circuito del Gran Premio, partita per Moncarlvo per poi concludersi, domenica 22, con alcuni giri sul circuito di Monza, due icone mondiali della velocità. Due le tappe previste, attraversando Liguria e Piemonte, sulle strade del mitico rallye mondiale di Sanremo, con sosta intermedia a Moncalvo, uno dei principali comuni del Monferrato, centro di eccellenza storico, artistico ed eno- gastronomico. Un programma punteggiato da due cene di gala e da pernottamenti in strutture di alto livello per unire, al gusto della guida, il piacere della gioia di vivere.

Ci saranno premi per le auto più significative. A me e a Ivan Capelli il compito di giudicare le vetture iscritte. Un piccolo tesoro su quattro ruote.