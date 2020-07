MotoGp: la prima di Quartararo nel giorno del dolore di un #Marquez marziano

Marc Marquez stecca la prima un po’ come a Hamilton in gara uno in Austria. La MotoGp senza il suo dominatore annunciato finito quasi a gambe all’aria mentre stava dominando, comincia così con un vincitore inatteso. A festeggiare è Fabio Quartararo con l’accento sulla o, purtroppo. L’erede designato di Valentino rompe il ghiaccio e alla sua ventesima gara vince per la prima volta.

Quartararo ha vinto con la Yamaha che tra un anno sarà quella di Valentino, mentre Vale mestamente non è mai pervenuto in questa prima gara dell’anno alle prese con una moto (la sua) che proprio non gli piaceva… In un giorno in cui ci sono due Yamaha ai primi due posti con Quartararo e Vinales….

Sul podio finisce alla fine anche Andrea Dovizioso come sempre bravissimo a ottenere il massimo possibile dalla sua Ducati. Un premio inaspettato.

Marquez nel momento dell’errore è stato comunque straordinario per come è riuscito a non cadere con la moto che gli scivolava via. L’ha ripresa, l’ha tenuta, l’ha raddrizzata e poi è finito a 200 all’ora nella ghiaia restando in piedi come se nulla fosse. Decisamente mostruoso. Come nella rimonta che a quattro giri dalla fine lo ha riportato in zona podio fino a che alla curva numero 3 non vola un’altra volta. Questa volta facendosi anche male sul serio. E adesso bisognerà capire le sue condizioni perchè uno stop con un mondiale così compresso sarebbe un vero guaio.

