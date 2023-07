Pagelle Belgio: si rivede una Ferrari con buoni voti

Pagelline di un gran premio del Belgio con gara sprint e quindi Ferrari sul podio. Il solito Super Max, ma anche una gara un po’ noiosa.

10 a Max Verstappen. Come il numero di vittorie in questa stagione. Dieci vittorie su dodici gare è qualcosa di mostruoso. Come il vantaggio che regolarmente accumula sugli avversari. Che guidino la Red Bull come Perez o altro.

9 a Charles Lerclerc. Che è partito in pole senza meritarlo, ma è finito sul podio meritandolo. Ha ottenuto il massimo possibile dalla Sf-23. Impotente contro le Red Bull, ma abbastanza veloce da non farsi mai attaccare dalla Mercedes di Hamilton.

8 a Lewis Hamilton. Punito ingiustamete per i contatto con Perez nella Sprint, si è rifatto togliendo a Verstappren io punto del giro più veloce con la smargiassata della domenica.

7 a Fernando Alonso. Pensava di festeggiare meglio il suo 42° compleanno, ma alla fine ha recuperato 4 posizioni (partiva 9°). Ha riportato la Aston Martin davanti alla McLaren. E comunque chiude il girone d’andata al terzo posto in campionato con un punto su Hamilton.

7 anche a Ocon che ha ridato vita a un’Alpine in pieno terremoto dirigenziale. Aspettando Binotto…

6.5 a George Russell. Ha guadagnato due posizioni senza infamia e senza lode.

6 a Sergio Perez. Ha fatto il suo dovere. Ormai si sarà reso conto da solo che contro Max non può nulla neppure lui. Parture davanti a Max non gli basta certo. Questo è il suo compito.

5,5 a Carlos Sainz. Non è stata tutta colpa sua, ma se al via in Belgio vai a infilarti tra due auto è difficile restare vivi… Ne sa qualcosa anche Alonso che qui si giocò un campionato ai tempi della Ferrari.

5,5 anche a Oscar Piastri che si divide con Sainz ma colpa dell’incidente al via.

4 a Daniel Ricciardo. Con Tsunoda a punti e lui sedicesimo, non può certo essere contento. Il rientro non è del tutto sul velluto.

3 ai commissari che sabati durante la Sprint hanno penalizzato Hamilton dopo l’incidente con Perez. Era un incidente di gara. E poi se la gara dura 100 chilometri anche le penalità dovrebbero essere parametrate alla lunghezza.

0 all’esecuzione dell’inno belga che ha fatto fare un sacco di smorfie ai piloti.