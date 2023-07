Vasseur: prepariamo meglio i weekend Sprint

Tre indizi fanno un prova. Se la Ferrari arriva a podio nei tre weekend in cui si è corsa anche la Sprint race, un motivo ci sarà. magari non è lusinghiero, ma c’è. La Ferrari rende di più quando prova di meno. Sembra incredibile, ma è vero. Lo ha ammesso anche Vasseur ai microfoni di Sky.

“Non sono certo che si possano giudicare i risultati di Charles nei weekend Sprint anche perché sono capitati in piste ad alta velocità come Baku e Spa. Inoltre forse riusciamo a preparare bene questi fine settimana anche perché ci sono meno prove libere e ci arriviamo ben preparati: questa è forse una delle conclusioni che si possono trarre. In ogni caso non dobbiamo sopravvalutare il significato dei numeri”.

“Nel complesso credo sia stato un buon weekend perché abbiamo dimostrato un passo forte sull’asciutto e sul bagnato, in ogni condizione sul giro secco e nei long run. Quindi per il team è un buon weekend. Certamente, dal punto di vista dei piloti, è andato bene a metà: da parte di Charles è andato tutto bene, dalla pole alla partenza fino alla strategia, e il passo era buono. Carlos invece ha finito la gara dopo una curva”.

Abbiamo cercato di mantenere la macchina in pista aspettandoci una bandiera rossa, magari per la pioggia, ma non è accaduto. Credo sia stato un incidente di gara magari Piastri è stato un po’ troppo ottimista e lo ha colpito, ma è complicato in una situazione come quella. Prima della partenza era molto difficile avere un quadro chiaro della gara perché non abbiamo fatto nessuna simulazione nelle prove, quindi siamo andati tutti un po’ alla cieca anche sul discorso delle strategie. Credo che il muretto box abbia reagito bene. Abbiamo fatto le scelte giuste e il passo era buono. Ora è importante per noi avere queste due settimane di pausa”.