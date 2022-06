Pagelline canadesi: Max perfetto, Sainz non ancora

Pagelline del gran premio del Canada vinto da un Verstappen perfetto.

10 a Max Verstappen. Straordinario in qualifica e insuperabile in gara. Non ha sbagliato nulla pur con una Ferrari ad occupargli gli specchietti negli ultimi 15 giri. Non aveva la macchina più veloce in pista, ma ha vinto lui. E ora ha 49 punti di vantaggio su Charles.

9 a Charles Leclerc. Di più obbiettivamente non poteva fare. Ha recuperato 14 posizioni fermandosi solo dietro a Verstappen, Sainz e alle due Mercedes. Ho una convinzione: ci fosse stato lui al posto di Sainz forse sarebbe finita in modo diverso.

8 a Carlos Sainz. Gli è mancato il guizzo. Più in qualifica che in gara. Sta migliorando, gara dopo gara è più competitivo, ma Leclerc è un’altra cosa. Fosse partito in pole. Ma le pole le fa solo Charles.

7.5 a Fernando Alonso. Quello che ha fatto in qualifica resta una perla preziosa. In gara poi ha avuto qualche problemino di troppo e ha chiuso dietro a Ocon. Una costante purtroppo (39 punti a 22).

7 a Lewis Hamilton. Rivederlo sorridere per un quarrto posto in qualifica e un podio in gara, lui che ha sette mondiali a casa, è una bella cosa. Un weekend davanti a Russell. Non era scontato quest’anno.

6.5 a Zhou. Il cinesino è arrivato a punti, ma è finito dietro a Bottas. Sta cominciando a capire l’Alfa Sauber.

6,5 anche a Mick Schumacher che in qualifica su una pista che aveva visto solo da bambino quando accompagnava papà, ha dato una scossa ad una stagione difficile.

6 a George Russell. Bello vederlo rischiare con le slick in qualifica sulla pista bagnata, anche se poi è finito nel prato. Non ha avuto il ritmo di Lewis questa volta.

5,5 a Lando Norris, un altro weekend dietro a Ricciardo. Che sta succedendo al baby prodigio. Certo la McLaren al cambio gomme poi ha fatto del suo (voto 3).

5 al box Ferrari che ha pasticciato con Leclerc. Lo ha ammesso anche Binotto dobbiamo sbagliare di meno. L’impressione è che con le auto di quest’anno tutti abbiano più difficoltà ai Pit.

4 alla Aston Martin. aveva la grande occasione. Ha sbagliato la pressione delle gomme in qualifica compromettendo il weekend di Vettel. Stroll ha salvato la baracca con un punto in gara. Ma in quelle condizioni du bagnato avrebbero potuto divertirsi molto di più.

3 a Sergio Perez. Quello che ha combinato in qualifica è grave. Poi in gara non ha avutro colpe. ma aveva già compromesso tutto.

2 alla Fia. Ma quanto ci vuole a decidere di mandare in pista la safety car se c’è una macchina schiantata contro un muro? Troppo lenti.

0 a Tsunoda. Qualcuno ha capito come ha fatto a uscire in quel punto? assurdo.