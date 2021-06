Renault accelera sull’elettrico: l’ELECTROPOP di De Meo

Renault accelera sull’elettrificazione e punta ad avere il 90% di veicoli elettrici nel 2030. Un nuovo step nel programma voluto da Luca De Meo che avrà ripercussioni anche sull’avventura di Alpine in Formula 1. Il nuovo strep è stato chiamato ELECTROPOP

«Quella che annunciamo oggi è una storica accelerazione della strategia elettrica del Gruppo Renault e del “made in Europe”. Realizzando con Renault ElectriCity un ecosistema elettrico compatto in grado di offrire efficienza ed alta tecnologia nel nord della Francia, ma anche una MegaFactory dedicata ai motori elettrici in Normandia, creiamo le condizioni della competitività direttamente a casa nostra. Formeremo, investiremo e stringeremo partnership con attori rinomati, ma anche emergenti, ognuno all’avanguardia nel suo settore di competenza: ST Micro-electronics, Whylot, LG Chem, Envision AESC e Verkor. Saranno lanciati dieci nuovi modelli elettrici e saranno prodotti fino a un milione di veicoli elettrici entro il 2030, dalle auto urbane a prezzi competitivi fino ai modelli sportivi alto di gamma. Puntiamo su design iconici come la famosa R5: vogliamo rendere i veicoli elettrici popolari» ha dichiarato de Meo.

Il Gruppo intende sfruttare al massimo le sue piattaforme dedicate ai veicoli elettrici per lanciare

10 nuovi veicoli al 100% elettrici entro il 2025, di cui sette con la Marca Renault. La leggendaria Renault 5, con un tocco di modernità e in versione elettrica, sarà prodotta nel nord della Francia (Renault ElectriCity), dalla batteria al gruppo motopropulsore passando per l’assemblaggio, il tutto sulla nuova piattaforma CMF-BEV.

Il Gruppo farà anche risorgere un altro modello iconico, il cui nome in codice è “4ever”, con l’obiettivo ambizioso di creare un intramontabile classico. Il Gruppo Renault rafforza anche il segmento C a livello di veicoli elettrici, a cominciare dalla futura Mégane E-Tech Electric nel 2022. Infine, il “dream garage” di Alpine, svelato lo scorso gennaio, diventerà realtà nel 2024.

La Marca Renault si prefigge l’obiettivo di raggiungere il mix più verde del mercato europeo nel 2025, con oltre il 65% del mix delle vendite rappresentato da veicoli elettrici ed elettrificati, e punta al 90% di veicoli al 100% elettrici nel 2030.

Storica accelerazione della strategia elettrica: il Gruppo Renault fa leva sul suo patrimonio tecnologico ed industriale nonché sulla decennale esperienza nella mobilità elettrica per operare scelte audaci e proporre veicoli elettrici competitivi, sostenibili e popolari.

COMPETITIVI E SOSTENIBILI: Il mix più verde del mercato europeo nel 2025, con oltre il 65% delle vendite realizzate con veicoli elettrici ed elettrificati e fino al 90% di veicoli elettrici nel mix della Marca Renault nel 2030. Renault ElectriCity: un ecosistema compatto, performante e ad alta tecnologia nel nord della Francia, associato alla MegaFactory del Gruppo per la produzione di motori elettrici in Normandia. Partnership strategica con Envision AESC per la creazione di una gigafactory a Douai per produrre batterie all’avanguardia tecnologica, a costi competitivi e a basse emissioni di carbonio a partire dal 2024. Progetto congiunto con la start-up francese Verkor per sviluppare insieme una batteria ad alte prestazioni integrata in una catena del valore locale e sostenibile entro il 2022. Architettura delle celle standardizzata che copre il 100% dei futuri lanci di veicoli elettrici in tutti i segmenti, per ridurre i costi del 60% a livello del pacco batteria entro il 2030. Gruppo motopropulsore elettrico compatto che consente di ridurre del 30% i costi di produzione e del 45% le perdite di energia, garantendo fino a 20 km di autonomia in più per i veicoli elettrici.

POPOLARI E ACCESSIBILI: Gamma di veicoli più redditizia, arricchita da 10 nuovi veicoli elettrici. Due icone: Renault 5, prodotta per un costo inferiore del 33% rispetto a quello di ZOE, e il revival di un modello intramontabile: “4ever”. Segmento C al 100% elettrico rafforzato, a cominciare da Megane E-Tech Electric nel 2022. Creazione di valore per tutta la durata di vita della batteria tramite Mobilize:

fino a 400 euro all’anno generati dalle soluzioni V2G e un valore residuo che può raggiungere i 500 euro per batteria.