Ross Brawn: “Leclerc mi ricorda Schumi e Hamilton”. Esagera?

Charles Leclerc ha trovato un altro estimatore nel paddock. Sentite Ross Brawn, uno che ha lavorato e vinto con Schumacher e Hamilton (anche con Button…). Nella sua colonna sul sito ufficiale della F1 ha parole dolcissime per Charles. Lo paragona addirittura a Michael e Lewis.

Speriamo solo Charles non si monti la testa. Prima Vettel dice che lui guida a un livello superiore, poi Ross lo paragona a due che hanno vinto 183 gare insieme… Lui che ne ha vinte solo due…

“Charles ha disputato un’altra grande gara, con le sue prestazioni continua a dare motivazione alla Ferrari per il prossimo anno dopo quella che è stata una stagione molto impegnativa fino ad ora. Il team saprà che quando sarà in grado di dargli una macchina più competitiva, lui poterà i risultati”.

“Un pilota può seguire due strade quando deve affrontare un’auto difficile da guidare. Può demotivarsi, veder calare le sue prestazioni e così non aiuta nessuno (è il caso Vettel anche se Ross non lo cita ndr). È un doppio smacco. Oppure un pilota può fare quello che ha fatto Charles e scavare ancora più a fondo e trovare prestazioni extra che aiutano a tenere a galla la squadra quando le cose non vanno così bene. Facendo cos’, quando finalmente avrà una buona macchina, sarà un pilota ancora più forte”

“Con Michael ne parlavamo spesso, c’erano gare che ha vinto quando non avrebbe dovuto vincere perché la macchina non era abbastanza buona… ma lui riusciva a trovare un modo per vincere. Questo è quello che fa un campione del mondo”.

“Anche Lewis ha dimostrato di poter fare lo stesso… Oggi ha una grande macchina, ma ricordo che ha vinto gare quando la macchina non era tra le migliori. E Charles sta facendo lo stesso alla Ferrari in questo momento…”.

Dite che Ross ha esagerato un po’? Il paragone è enorme, ma certamente Charles quest’anno sta dimostrando di che pasta è fatto. Non si è lasciato trascinare a fondo e con tutte le forze ha cercato di tenere a galla la Ferrari. Qualche volta ha sbagliato (in Austria gara due, a Monza…) qualche altra volta ha fatto il miracolo. Se diventerà come Hamilton e Schumi ce lo racconterà però solo la storia…