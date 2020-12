Russell sulla Mercedes: che tifo Max! Mick riporta uno Schumacher in Formula 1

George Russell sulla Mercedes in Bahrain. Mick Schumacher sulla Haas (con Mazepin) l’anno prossimo. Largo ai giovani in una Formula 1 alla ricerca di personaggi.

Cominciamo da Russell, la scelta più intrigante e pericolosa che Toto potesse fare per sostituire Hamilton fermato dal Covid. Un motivo in più per vedere un Gp (scatta alle 18.10) che già per il disegno della pista era comunque interessante.

George Russell è la scelta che una Mercedes deve fare. La scelta che avrebbe dovuto fare anche per il 2021 lasciando a casa Bottas… ma questo è un altro discorso.

Mettere Russell sulla Mercedes domenica è però altamente a rischio soprattutto per Bottas e lo stesso Lewis. Vi immaginate se il ragazzo sale sulla Freccia Nera e vince che cosa potrà accadere?

Comincerà Verstappen a dire: visto che avevo ragione io? Che con quella macchina vince chiunque? Il primo a tifare Russell sarà proprio Max mi viene da pensare…

E alla Mercedes che sta rinnovando con Hamilton potrebbe venire un altro dubbio: ma perché dare a lui tutti questi soldi, se tanto vince anche un ragazzino… E perché tenere Bottas al suo posto?

Insomma la gara di Russell sarà vivisezionata. Ma alla fine vincerà Bottas e chiuderà la bocca a tutti… Vero?

Passiamo a Schumi Jr. Che ormai non sia più soltanto un pilota lo sapevamo. In Formula 2, indipendentemente da come finirà il campionato domenica, ha dimostrato di essere un pilota vero, soprattutto uno che impara in fretta…

Se il calendario verrà rispettato esordirà in Formula 1 il giorno prima del suo 22esimo compleanno, mentre papà aveva debuttato con la Jordan a 22 anni, 7 mesi e 22 giorni. Batterebbe il record di famiglia. Certo poi avrebbe davanti una montagna da scalare per battere gli altri…