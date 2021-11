Sauber Alfa Romeo preferisce i soldi di Zhou. Il delitto perfetto. Giovinazzi in FormulaE

Lo sapevamo da settimane, forse da mesi. Adesso e’ ufficiale la Sauber Alfa Romeo ha tagliato Antonio Giovinazzi preferendo i dollari del cinese Zhou già scartato dall’academy Ferrari qualche anno fa.

“Alfa Romeo è estremamente grata ad Antonio Giovinazzi per il grande contributo apportato alla squadra nel corso degli anni, non solo dal punto di vista sportivo – ha detto Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo – Ha incarnato lo spirito italiano di questo brand, ricoprendo ogni giorno il ruolo di vero e proprio ambasciatore. Non è un caso che sia stata proprio Alfa Romeo a riportare un pilota tricolore in F1 dopo 8 anni e che Antonio Giovinazzi sia stato l’unico pilota italiano negli ultimi 3 campionati”. Belle parole. Ma i fatti? Che cosa ha fatto Alfa Romeo per proteggere il pilota italiano? Nulla anzi ha perso per strada la possibilità di tenersi l’opzione di indicare il pilota da ingaggiare. Una strategia strana, sottile perché responsabilizza al massimo il team, ma a farne le spese e’ Antonio che meritava un altro anno almeno.

“Siamo orgogliosi di aver scritto insieme a lui un capitolo così importante della gloriosa storia sportiva di Alfa Romeo. Auguriamo ad Antonio tutto il meglio per il suo futuro.” La chiusura di Imparato.

“Dire addio ad un pilota non è mai facile, soprattutto nel caso di Antonio, che è stato parte della squadra per così tanto tempo – la bugia ufficiale di Vasseur – Separandoci, conserveremo i ricordi dei momenti belli traendo insegnamento da quelli meno piacevoli, consapevoli di quanto ci hanno fatto crescere insieme come squadra. Auguriamo ad Antonio il meglio per il suo futuro dopo la stagione 2021: prima di allora, abbiamo ancora tre gare per raggiungere altri buoni risultati insieme, e finire al meglio la stagione.”

Che farà ora Antonio? Continuerà a correre tra le GT con la Ferrari e magari la FormulaE con la Dragon… LeMans con la Ferrari sarebbe una gran bella avventura. Senza contare che Antonio sarà sempre collaudatore Ferrari… ruolo importante con le nuove auto in arrivo…

Ultimora

Antonio ha firmato con il Team Dragon Penske (non esattamente un top team purtroppo) e l’anno prossimo correrà in FormulaE. Lo aspetta un futuro elettrizzante. Speriamo.