Se le Formula1 diventano station wagon… Tra Senna e Hamilton 1,3 metri di differenza

Mercedes-AMG Petronas F1 Team, F1 W11 EQ Performance

Nei giorni scorsi un post di @f1.aerodynamics ha messo a confronto la McLaren Mp4/4 vincitutto del 1988 alla Red Bull RB14 do trent’anni dopo… Io ho aggiunto la Mercedes W 11 vincitutto di questa stagione… basta un colpo d’occhio per capire: i piloti oggi guidano delle pesantissime station wagon… Mi è così venuta voglia di andare a controllare le misure

Anno dopo anno le monposto sono cresciute, un po’ come le auto che guidiamo tutti i giorni. Provate a confrontare una vecchia e una nuova 500 o una Mini originale a quelle di oggi made by Bmw…

Pensare che tra l’auto con cui Senna ha vinto il suo primo mondiale e quella con cui Hamilton ha conquistato la sua settima corona ci sono 1323 mm di differenz, vale a dire 1,32 metri fa comunque impressione anche perchè certe piste (vedi Montecarlo) sono rimaste le stesse.

Per non parlare del peso: Hamilton si porta in giro 203 chili in più di Ayrton…

Le monoposto di oggi sono molto più sicure, non si sono dubbi, anche se poi quando abbiamo visto Russell entrare nell’abitacolo della vettura di Hamilton ci siamo resi sconto di come siano costruite quasi su misura è tutta quella lunghezza non vada a beneficio dello spazio a disposizione dei piloti….

Le monoposto possono restare sicure anche diminuendo le loro dimensioni? Credo proprio di sì perché il progresso è stato fatto sulla cellula di sopravvivenza e sui sistemi come Hans e Halo…

MP 4/4 FW11

4450 Lunghezza 5773

2150 Larghezza 2000

940 Altezza 950

2875 Passo 3696

540 Peso 743

Le misure della W 11 non sono ufficiali

Un’immagine che rende ancora meglio l’idea di come siano cresciute le F1

Che cosa dice il regolamento? Non mette limiti alla lunghezza delle auto:

Overall dimensions

3.2.1 Height

No part of the bodywork may be more than 950mm above the reference plane.

3.2.2 Width

The overall width of the car, excluding tyres, must not exceed 2000mm with the steered wheels in the straight ahead position.

Bodywork width between the front and the rear wheel centre lines must not exceed 1600mm.

3.2.3 Overhangs

No part of the car may be more than 810mm behind the rear wheel centre line or more than 1225mm in front of the front wheel centre line.