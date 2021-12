Sir Lewis Hamilton è Cavaliere , ma la Mercedes ancora tace e boicotta le foto celebrative

Lewis Hamilton, già Sir Lewis Hamilton, ora è anche Cavaliere del Regno. Alla fine dello scorso anno era stato insignito del cavalierato nel Queen’s New Year’s Honours, diventando così Sir Lewis Hamilton. Questa volta è stato formalmente nominato cavaliere dal principe Carlo in una cerimonia che ha avuto luogo al castello di Windsor.Al Castello di Windsor è stato insignito del cavalierato nel Queen’s New Year’s Honours, diventando così Sir Lewis Hamilton. Oggi, invece, è stato formalmente nominato cavaliere dal principe Carlo in una cerimonia che ha avuto luogo al castello di Windsor.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Sir Lewis ha posato per i fotografi, ma non ha rilanciato nessuna fotografia sui suoi social dove ormai è assente da prima della gara che ha deciso il campionato. Anche la Mercedes dopo aver annunciato l’intenzione di ricorrere in appello contro la decisione dei commissari di Abu Dhabi ha chiuso le trasmissioni.

Secondo quanto riportato dai RaceFans e RacingNews365 la casa di Stoccarda ha rifiutato di partecipare all’evento fotografico organizzato dalla FIA alla vigilia del tradizionale Gala di fine stagione, nel quale vengono consegnati i premi a piloti e scuderie delle varie categorie che sono sotto l’egida della Federazione. Come da abitudine i vertici del team e i piloti sono stati invitati all’evento.

La Mercedes non si è presentata e non ha neppure inviato le proprie vetture per le tradizionali foto di fine stagione. Tra l’altro la Mercedes non ha vinto solo il titolo Costruttori in Formula 1, ma anche quello in Formula E dove ha conquistato pure il campionato piloti con Nyck De Vries.