Sondaggione in Formula1: la Ferrari non è la più amata. Non ci credo…

Clamoroso in Formula 1 la Ferrari non è la squadra più amata. Lo racconta un sondaggio globale condotto da Nielsen e Motorsport Network, confermando a mio modo di vedere, quanto possano essere inattendibili i sondaggi…

Le oltre 167000 persone votanti, provenienti da 187 paesi, hanno eletto Max Verstappen come il pilota più apprezzato dal pubblico, con il 14,4% degli utenti che hanno indicato l’olandese della Red Bull. Con questo risultato, Max ha così spodestato dal trono delle preferenze il diretto rivale Lewis Hamilton, addirittura sceso al terzo posto in questa speciale classifica. Davanti al campione in carica è infatti salito il connazionale Lando Norris, votato soprattutto dai giovani e dal pubblico femminile con un 13,7% complessivo.

Alle spalle del pilota della Mercedes è risalito il compagno di squadra di Norris, Daniel Ricciardo. Grazie anche all’exploit dei suoi due piloti, la McLaren è stata eletta come la squadra più popolare, complice anche la doppietta ottenuta nel Gran Premio d’Italia, gara inclusa tra le cinque più gradite – che ha fatto salire la preferenza globale al 29,5%.

La McLaren è salita in cima alla classifica con il 29,5% dei voti, davanti a Red Bull (19,8%), con Ferrari scesa dal 32 al 17,9% e dal primo al terzo e Mercedes (11,9% ) fino al quarto. Aston Martin ha raddoppiato l’apprezzamento rispetto a quando era Force India.

Al di là dei voti espressi a favore di un determinato pilota o team, il sondaggio ha messo in evidenza dati più che positivi sull’apprezzamento generale della Formula 1, in crescita rispetto al 2017.

Quasi il 60% degli appassionati ha indicato un “corretto bilanciamento tra sport ed intrattenimento”, con un altro 55% che ha dichiarato uno stato di salute della categoria “migliorato rispetto a 5 anni fa”.

Molto interessante, infine, il riscontro ottenuto sul futuro della serie, in particolare per quanto concerne la ricerca e l’utilizzo di nuovi carburanti per il 2030: anche qui, il 55% degli appassionati desidera vedere il Circus come leader mondiale di queste nuove tecnologie. Riguardo alla Sprint Race infine, solo il 6-7% è d’accordo sul fatto che “la sua introduzione abbia migliorato lo show”.