Sospetti Ferrari sulla Red Bull: sta spendendo troppo

Mattia Binotto non ci ha pensato due volte a puntare il dito sulla Red Bull. Dopo aver fatto i complimenti agli avversari per le prestazioni ha aggiunto: “Ho letto anch’io che avrebbero pronto un nuovo telaio alleggerito. Noi non potremmo permettercelo per via del budget cap. Non avremo i soldi per costruirli”. Un’accusa precisa: come fa la Red Bull a spendere così tanto.

Lo ha detto prima alla stampa internazionale e poi a quella italiana. La Red Bull non vince perché spende di più, la Red Bull vince perché oggi è una squadra migliore ed e’ abituata a farlo. Ma e’ giusto sottolineare che se esiste una regola quella regola va rispettata. E come si controllino le spese e’ tutto da verificare.

Rassegna stampa di oggi giornata in cui sulla mia cara Gazzetta dello Sport non c’è una riga di motori (cosa che trovo allucinante per i lettori).

“Atto d’accusa” è il titolo de La Stampa: Red Bull prepara un telaio alleggerito costato un milione: “Spendiamo meno in incidenti” La Ferrari: “Così è impossibile rispettare il budget cap”. Controlli ancora fermi al 2021. Dopo il Gp del Belgio la Formula 1 va a correre in Olanda. Verstappen vicino al titolo, ma la sfida si sposta fuori pista

Stefano Mancini scrive su la Stampa: “A Singapore monterà un nuovo telaio alleggerito di sei chili che, tradotti in prestazioni, valgono un paio di decimi a giro. In Formula 1 questa è in media la differenza tra un primo e un secondo posto. «Noi non saremmo mai in grado di introdurre un telaio alleggerito in stagione per semplici motivi di budget cap. Sarei molto sorpreso se altre squadre ci riuscissero», commenta il team principal della Ferrari. Produrre un telaio nuovo costa una milionata: la Red Bull è pronta a farne uno appena un paio di mesi dopo essersi lamentata di non poter arrivare a fine anno con i conti. Il sistema funziona se il controllo è feroce, e non pare questo il caso. Il lavoro di revisione sui conti del 2021 non è ancora stato concluso. Le spese saranno senz’ altro corrette e giustificate, ma allora perché esaminarle? E se per qualsiasi motivo, errore, omissione, interpretazione sbagliata non lo fossero?”

Jean Alesi su Corsera scrive: “Un Gp anomalo se consideriamo la superiorità mostrata dalla Red Bull nei confronti della Ferrari. Talmente ampia da farmi pensare che si sia trattato di un episodio, legato peraltro a una pista unica, lunghissima, cosa che amplifica le differenze, quando ci sono. Credo che Spa non rappresenti una fotografia reale della situazione e dall’altra mi aspetto che i tecnici della Ferrari sappiano colmare lo svantaggio sfruttando il potenziale di una vettura vincente, lavorando sull’aerodinamica, sugli assetti”.

Corriere dello sport-stadio: “Ferrari, Zandvoort vale due Mondiali” – Caccia alle cause degli ultimi ko, analisi decisiva anche per il 2023 Degrado gomme, sviluppi, direttiva 39: è tutto sotto osservazione. Binotto sospetta del team rivale: fuori budget cap con i nuovi telai? Dopo il flop del Belgio, la Rossa è al lavoro per comprendere e fermare la sorprendente superiorità della Red Bull

Che dicono all’estero

Andrew Benson, Bbc: “La Ferrari, che è stata paragonata alla Red Bull per la maggior parte dell’anno, non aveva ritmo e Sainz ha dovuto trascorrere il resto della gara a preoccuparsi della Mercedes di Russell dietro di lui. Una giornata che fa riflettere, per Leclerc”

Mat Coch, Speed Cafè: “Max Verstappen è di una classe a sè stante”

Maxime Malet, L’Équipe: “Verstappen è da solo sul suo pianeta. In Belgio ha disputato una delle migliori gare della carriera. Ancora una volta KO ai suoi piedi, la concorrenza non ha potuto che applaudire e stupirsi. Un mese fa all’Hungaroring, aveva vinto di otto secondi dopo essere partito decimo. Sul suo circuito preferito, ha fatto ancora meglio. Ha disperso i suoi avversari come un puzzle di 2.000 pezzi”

Fabrice Bosset, L’Équipe. “Per un week-end Alpine ha dimenticato gli orrori della vicenda Piastri grazie alle prestazioni in pista di Fernando Alonso (5°) ed Esteban Ocon (7°). Come bonus, il francese ha firmato un magnifico doppio sorpasso a Kemme – Vittima di un problema meccanico prima del giro di ricognizione, il francese è dovuto partire dalla pit lane per il suo 100esimo GP. Ma è comunque riuscito a finire nono e segnare i suoi primi punti da Baku”.