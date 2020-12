Todt riunisce Hamilton e Schumacher oltre i 7 mondiali

Anche se solo virtualmente, Jean Todt li ha voluti unire sul palco delle premiazioni Fia: Michael Schumacher e Lewis Hamilton, uniti a quota 7 mondiali. Hamilton collegato in video, Michael rappresentato sul palco di Ginevra da sua moglie Corinna. Todt non dimentica la storia, anche perchè ha dato lui stesso una grossa mano per costruirla.

Hamilton è Schumacher insieme anche per i valori che riescono a trasmettere. Lewis con la sua commissione, la famiglia Schumacher con la fondazione #keepfightingMichael.

“Michael e Lewis sono campioni ma anche esseri umani incredibili. Michael era sempre pronto a sostenere qualsiasi tipo di azione a beneficio della società, ad esempio il suo lavoro sulla sicurezza stradale – ha detto Todt – Non dimentichiamo che, ogni anno, 1,4 milioni di persone muoiono sulle strade, quindi è essenziale avere persone come Michael e Lewis con cui impegnarsi ed educare i giovani “.

“La Commissione Hamilton – ha detto Lewis – si occupa di abbattere le barriere, creare opportunità e aprire più porte a tutti. Spero davvero che, insieme alla FIA e alla Formula 1, possiamo andare avanti in questa direzione “. Ma Hamilton ha ricevuto dal presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani anche il Trofeo Automobile Club d´Italia per aver raccolto il maggior numero di punti nei tre GP italiani: 59 grazie alle vittorie al Mugello e a Imola oltre al 7° posto di Monza e tre giri più veloci.

La Keep Fighting Foundation è diventata la prima organizzazione a impegnare 5.000 caschi per la campagna FIA Affordable and Safe Helmet. Accettando il premio a nome di Michael, sua moglie Corinna, ha dichiarato: “Michael ha sempre avuto un grande cuore nel fare qualcosa per le persone bisognose. Con la Keep Fighting Foundation, vogliamo continuare il lavoro che ha iniziato “

Qui il video della cerimonia link