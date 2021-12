Topspeedblog Fantasy: campionato a RT Racing Beta. Complimenti a Riccardo

Si è concluso anche il campionato di Formula Fantasy di Topspeedblog. Ecco la classifica dei primi 10. Grazie a tutti e complimenti.

Il campionato è finito e come Verstappen anche Riccardo ha ricevuto il suo premio. Eccolo nella foto qui sotto mostrare il libro che ha ricevuto, l’ultimo mio scritto con Luca Dal Monte su Gilles. Bello che un ragazzo così giovane abbia tanta passione per la Formula1 i motori e i suoi protagonisti. E soprattutto complimenti per la vittoria arrivata in volata su Michele T che, come Hamilton è stato scavalcato proprio all’ultima gara….

Riccardo, il capitano di RT Racing Beta

Prima di Abu Dhabi, Michele Team conduceva infatti di 7,5…. La squadra di Riccardo (Verstappen, Sainz, Bottas, Giovinazzi, Schumacher e Red Bull) ha completato il sorpasso su quella di Michele che schierava invece Leclerc, Verstappen, Gasly, Schumacher, Norris e Red Bull)… ha totalizzato 182 punti contro i 200 del vincitore.

Grazie a tutti per aver giocato insieme. Quest’anno eravamo quasi 100. Appuntamento al 2022. Buone feste a tutti.