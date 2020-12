Toto Wolff altri tre anni, ma Mercedes scende al 33%… Che significa?

Toto Wolff ha rinnovato per tre anni, ma a cambiare è soprattutto l’azionariato della squadra, ora diviso in parti uguali tra Toto, Mercedes e Ineos, lo sponsor diventato socio. Mercedes scende dal 60 al 33%, Toto sale dal 30 al 33%… Che cosa significa?

Significa che Mercedes non lascia, ma neppure raddoppia… Ha trovato un compagno di viaggio che in cambio di una maggior visibilità si è comunque accollato una partnership azionaria di un certo peso. Ora i soci siano tre e tutti alla pari, ma è chiaro che a comandare in pista sarà ancora Toto…

Capite perché è improponibile palare di Wolff in Ferrari come qualcuno si ostina a fare. Lui è proprietario del 33% del team… Maranello non potrebbe mai offrirgli tanto (si spera…).

Il team di Brackley non subirà alcun cambiamento strategico rispetto ai piani pluriennali già fissati: potrà contare sempre su un vecchio partner come la Petronas, ma dal 2021 la Formula 1 ridurrà l’impatto economico grazie all’introduzione dei nuovi regolamenti finanziari che consentiranno ai team di raggiungere l’autonomia economica negli anni a venire. Era una condizione necessaria per proseguire. Källenius non poteva continuare a spendere come in passato in epoca di crisi del settore.

Toto Wolff ha siglato un nuovo contratto triennale e continuerà nel suo ruolo di Team Principal e CEO, ma avrà la facoltà di cambiare il suo incarico quando lo riterrà opportuno, visto che non è riuscito a cedere le sue quote come avrebbe voluto.

“Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo col team Mercedes-AMG Petronas F1 – ha detto Wolff – Questa squadra è come una famiglia per me. Abbiamo attraversato così tanti alti e bassi insieme che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport”.

“L’investimento di INEOS conferma che il sistema di F1 è solido e lancia un segnale di fiducia nello sport dopo un anno impegnativo. Sono entusiasta di accogliere Jim, Andy e John nel team come co-proprietari: hanno costruito una delle aziende più redditizie al mondo, incarnano il vero spirito di imprenditorialità e la loro competenza rafforzerà il nostro consiglio di amministrazione negli anni a venire”.

Il team sarà rafforzato da un più stretto collegamento con l’AMG, la divisione premium di Mercedes-Benz, e ha già iniziato a diversificare le attività attraverso la nuova divisione Applied Science con progetti innovativi che vanno oltre il Motorsport.

“Siamo lieti di accogliere INEOS come azionista – ha detto Ola Källenius – . È un segno della forza del team di Brackley: siamo stati in grado di attrarre investitori prestigiosi come INEOS, che vedono un reale potenziale per la crescita e lo sviluppo del team”.

“Rimaniamo fermamente impegnati in Formula 1 e l’imminente introduzione del Budget cap insieme alla nuova struttura societaria ci pongono in una posizione ancora più forte per il futuro”.

Soddisfatto Jim Ratcliffe, presidente di INEOS:

“Le grandi sfide sono una parte fondamentale della nostra mentalità in INEOS e il nostro coinvolgimento in sport diversi dimostra che miriamo sempre al meglio. Quando siamo entrati in Formula 1 all’inizio di quest’anno, abbiamo scelto di farlo con un team Mercedes che aveva stabilito nuovi parametri di riferimento e da allora abbiamo discusso su come aumentare il nostro coinvolgimento”.

“Questa è un’opportunità unica per fare un investimento finanziario in una squadra al vertice, ma che ha ancora un ricco potenziale di crescita in futuro”.