Verstappen in bianco per onorare Honda e il Giappone

Questo avrebbe dovuto essere il weekend del Gran premio del Giappone, l’ultimo per la Honda sulla sua pista di casa a Suzuka prima dell’addio. Per celebrare la gara che non c’è Red Bull ha deciso di far correre in Turchia le monoposto di Max Verstappen e Checo Perez con una livrea speciale.

“È sempre speciale correre per la Honda, anche senza la livrea speciale – ha detto Max -. Per noi come Team e per la Honda non correre il GP del Giappone è un peccato, ma è bello poter fare qualcosa in Turchia per festeggiare. Non vedo l’ora di vedere la nuova livrea speciale…”