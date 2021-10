Ferrari senza Binotto in Turchia. Nuovo motore per Sainz

In Turchia toccherà a Carlos Sainz scattare dal fondo dello schieramento. La Ferrari ha inatti deciso si montare anche sulla sua moniposto il motore EVo di nuova generazione che in Russia aveva portato alla penalizzazione di Charles poi autore di una grande gare di rimonta fino alla pioggia.

E’ un percorso di crescita obbligato. La nuoba power unit (la parte ibrida della power unit ad esser precisi) garantisce un rendimento migliore, ma soprattutto sposa una filosofia che poi verrà adottata per i motori del prossimo anno. Quindi più chilometri si riusciranno a fare meglio sarà.

Il motore nuovo per Sainz non sarà l’unica novità Ferrari a Instanbul. Per la prima volta quest’anno in pista non ci sarà infatti Mattia Binotto. Come è già avvenuto in diverse occasioni lo scorso anno, il Team Principal resterà nel quartier generale di Maranello per concentrarsi sul lavoro di sviluppo della monoposto della prossima stagione ma seguirà tutte le sessioni e la corsa dal Remote Garage, in continuo collegamento con la squadra all’Istanbul Park